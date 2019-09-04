Konya'daki Boncuklu Höyük'te yaşayanlar, Avrupa'ya göç etmiş

KONYA'da yaklaşık 10 bin 300 yıllık geçmişe sahip yerleşim yeri Boncuklu Höyük'te yapılan kazılardaki DNA araştırmasında höyükteki insanların bazılarının Avrupa'ya göç ettiği ortaya çıktı. Kaza başkanı Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Douglas Baird, ''Boncuklu Höyük’te yaşamış olan toplulukların, özellikle Güney Doğu Avrupa’ya yayıldıklarının izlerini tespit etmiş olduk. Bunu yaparken de sadece buradaki delilleri değil, aynı zamanda Avrupa’daki meslektaşlarımızın da yapmış olduğu DNA çalışmalarıyla karşılaştırarak, Boncuklu’daki bireylerle olan akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz'' dedi.



Karatay ilçesi Hayıroğlu Mahallesi'ndeki yaklaşık 10 bin 300 yıllık geçmişe sahip Boncuklu Höyük, Çumra ilçesindeki 9 bin yıllık yerleşim yeri olan Çatalhöyük’teki insanların ataları olarak biliniyor. Boncuklu Höyük'te 2006 yılında başlayan kazı çalışmaları ise Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Douglas Baird ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Mustafaoğlu’nun başkanlığında 60 kişilik ekiple devam ediyor.



KOYUNLAR EVCİLLEŞTİRİLMİŞ



Birçok bulguya rastlanan kazı çalışmalarında bu yıl buğday, bezelye ve mercimek kalıntıları bulundu. Ayrıca bulunan hayvan kemikleri üzerinde yapılan kimyasal analizlerde ise koyunların evcilleştirildiği saptandı. Kazı başkanı Prof. Dr. Douglas, Boncuklu Höyük'te, Çatalhöyük’ten farklı olarak buradaki evlerin birbirinden uzak, aralarda kalan boşluk alanlarda, günlük aktivitelerin gerçekleştirilmiş olduğunu belirlediklerini söyledi. Douglas, ortak kullanıma açık mutfak ve tuvaletin olduğunu belirlediklerini ifade ederek şunları söyledi:



''Yemek pişirme, alet edevat yapma gibi alanlar belirledik. İnsanların ortak mutfak alanı olarak kullandıkları bir yer tespit ettik. Böylece sosyal açıdan birbirleriyle etkileşim halinde olmuşlar. Bu alanların birinde de tuvalet olarak kullanılan bir yer bulduk. Bununla beraber bazı kalıntılar da belirledik. Bunların analizlerini yaparak, bölgenin faunası ve florasını, insanların sağlıklarına varana kadar bilgi sahibi olabiliyoruz."



BONCUKLU HÖYÜKLÜLER, AVRUPALILARLA AKBARA



Prof. Dr. Baird, burada yapılan çalışmaları, Avrupa’daki meslektaşlarının çalışmalarıyla karşılaştırdıklarında Boncuklu Höyük bireylerinin Avrupa’ya yayıldığını belirlediklerini anlattı. Baird, ''Antik DNA çalışmaları ve son yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalar sayesinde, Boncuklu Höyük’te yaşamış olan toplulukların, özellikle Güney Doğu Avrupa’ya yayıldıklarının izlerini tespit etmiş olduk. Bunu yaparken de sadece buradaki delilleri değil, aynı zamanda Avrupa’daki meslektaşlarımızın da yapmış olduğu DNA çalışmalarıyla karşılaştırarak, Boncuklu’daki bireylerle olan akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Son dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarla da bunları açık bir şekilde ortaya koyduk. Yani, Orta Anadolu’nun Avrupa’ya tarım toplumlarının yayılmasında önemli bir bölge olduğunu söyleyebiliyoruz. Tarım ürünlerinin değiş tokuş ve ticaret olarak da bu yayılımını Kuzey Batı Anadolu aracılığıyla gerçekleştiğini söylemekte sakınca görmüyoruz'' diye konuştu.



Bölgenin yeni bir turizm merkezi olacağını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "Bu tarz çalışmaları önemsiyoruz. Konya’nın her köşesinde bir tarih yatıyor. Belediye olarak bu tarz çalışmaları destekliyoruz. Bölgenin gelişmesi, yolunun ve çevre düzenlemesinin yapılması için çalışıyoruz. Burası yeni bir turizm merkezi olacak. Ziyaretçi sayısının da önümüzdeki yıllarda 20-30 kat artacağını umuyoruz" dedi.



