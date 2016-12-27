Konya'da yollar ulaşıma kapandı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - KONYA'da yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kenti çevre illere bağlayan karayolları zaman zaman ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolunda yaklaşık 50 araç mahsur kaldı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ise 22 kişi yaralandı.

Konya'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya Devlet Havalimanı Müdürlüğü kentteki sabah uçuşlarını iptal etti. Konya'yı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya ve Aksaray'a bağlayan karayollarında kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 50 araçta yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışma yaparken, mahsur kalan araçların da kurtarılmasını sağladı. Karayolları'nın ulaşıma zaman zaman kapatılması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Yine kar yağışı ve buzlanma nedeniyle de Konya- Afyonkarahisar karayolunun 70'nci kilometresinde Veysi Kaya yönetimindeki 72 DK 626 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle devrildi. Devrilen TIR'a Mesut Çolak yönetimindeki 16 RH 951 plakalı yolcu otobüsü ve Hüseyin Temur yönetimindeki 34 KP 0458 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücüler Veysi Kaya ve Mesut Çolak ile otobüste bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı ile Ilgın İlçesi'ndeki hastanelere kaldırıldı. Meteoroloji bölgede hafta sonuna kadar kar yağışının devam edeceğini açıkladı.

FOTOĞRAFLI