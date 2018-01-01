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Konya'da yeni yıl, dua ve eğlenceyle kutlandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da binlerce kişi yeni yıla eğlence mekanlarında müzik eşliğinde girdi, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği de Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi düzenledi. Konyalılar, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarını...

Konya'da yeni yıl, dua ve eğlenceyle kutlandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da binlerce kişi yeni yıla eğlence mekanlarında müzik eşliğinde girdi, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği de Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi düzenledi.
Konyalılar, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarını doldurdu. Binlerce kişi müzik eşliğinde eğlendi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde, kalabalık, ondan geriye doğru sayarak yeni yıla girdi. Eğlence geç saatlere kadar sürdü. 
Aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Kudüs'ün Fethi Gecesi düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, hafızlar Kuran-ı Kerim okudu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı.
Yeni yıla girilirken polis ekipleri kentin önemli noktalarında kontrol uyguladı. Trafik ekipleri de yılın ilk cezasını alkollü araç kullanan Adem Aksoy'a, 876 lira para cezası kesti. Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'da yılın ilk saatlerinde çalışan asayiş ve özel harekat polislerine baklava ikram etti.

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