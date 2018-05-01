Konya'da 'Yağlı Pehlivan Güreşleri'

Tolga YANIK- Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), () - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, bu yıl 2'nci kez düzenlenen 'Yağlı Pehlivan Güreşleri' başladı. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, güreşlerin bundan sonra geleneksel hale getirileceğini söyledi.

Kuğulu Şölen Alanı Er Meydanı'nda, 32'si başpehlivan olmak üzere farklı kategorilerde 480 güreşçinin yer aldığı 'Yağlı Pehlivan Güreşleri' başladı. Başpehlivanlar İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu, İsmail Koç, Şükrü Kazan, Osman Özgün ve İsmail Güzel'in yarışacağı güreşlere yoğun ilgi gösterildi. Konyalılar, Kuğulu Şölen Alanı'nı doldururken, güreşler öncesi Başkan Mehmet Tutal ile Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci izleyicileri selamladı. Güreşlerde ilk olarak çocuklar yarıştı. Çekişmeli geçen yarışmalarda kazananlar, sevinirken, kaybeden bazı çocuklar da gözyaşı döktü.

'Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıldan itibaren geleneksel hale getirileceğini belirten Başkan Tutal, "Güreşlerimizin bu yıl 2'ncisini düzenliyoruz. Farklı kategorilerde 480 sporcumuz yarışlarda yer alıyor. Güreşler bizim ata sporumuz. Özellikle Batı Trakya ve Antalya bölgesinde yaygın. İç Anadolu'da çok yaygın olmayan bir spor türü. Biz fiziksel çalışmaların yanında kültürel ve sportif çalışmalara çok önem vermiştik. İç Anadolu'da özellikle Konya'yı temsilen Seydişehir Kuğulu Yağlı Güreşleri’ni başlatmış olduk. İnşallah, sürekli bir şekilde geleneksel olarak devam edecek. Hem bölgenin tanıtımı hem ata sporumuzun geliştirilmesi, kalkınması açısından bir adım attık; bunu devam ettireceğiz. Bundan sonra geleneksel olarak devam edecek. İç Anadolu'yu ve Konya'yı temsilen Seydişehir de devam ettireceğiz" diye konuştu.

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