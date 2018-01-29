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Konya'da sudan zehirlenme şüphesiyle 129 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

KOSKİ: ŞEBEKE VE DEPODA SU SAĞLIĞI AÇISINDAN OLUMSUZ DURUM YOK  Konya'da bir mahallede içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle 129 kişi hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, rahatsızlanan kişi sayının 300'ün üzerinde olduğunu...

Konya'da sudan zehirlenme şüphesiyle 129 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

KOSKİ: ŞEBEKE VE DEPODA SU SAĞLIĞI AÇISINDAN OLUMSUZ DURUM YOK 
Konya'da bir mahallede içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle 129 kişi hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, rahatsızlanan kişi sayının 300'ün üzerinde olduğunu öne sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastalara gastroenterit (ishal) teşhisi konulduğunu, içme suyunda yapılan tetkiklerde ise herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü de, şebeke ve depoda su sağlığı açısından  olumsuz bir durumun olmadığını açıkldı. KOSKİ'den yapılan açıklamada, ''Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi’nde yaklaşık 300 vatandaşın şehir şebeke suyundan zehirlendiği iddiası üzerine ekiplerimiz tarafından şebeke ve depolarda ayrıntılı inceleme yapılmış, gerekli numuneler alınmış ve tetkik edilmiştir. Her olasılığa karşı Tatköy su şebekesi ve deposunda su sağlığı açısından gerekli çalışmalar yapılmıştır. Analizler sonucunda Tatköy şebeke suyunda ve depolarda su sağlığı açısından herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.'' denildi. 
GÖNÜL RAHATLIĞIYLA MUSLUK SUYUNU İÇEBİLİRLER
306 noktada belli periyotlarda günlük, haftalık ve aylık olarak fiziksel-kimyasal ve bakteriyolojik numunelerin alınarak akrediteli KOSKİ laboratuvarında takip  edildiği belirtilen açıklamada, ''Tatköy halkı gönül rahatlığıyla musluk suyunu içebilirler'' denildi.

 

 

 

 

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