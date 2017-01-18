Konya'da sokak köpekleri üşümesin diye

KONYA, () - HAVA sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Konya'da esnaf, uyuyan sokak köpekleri üşümesin diye üstlerini battaniye ile örttü, çevrelerini de kartonla çevirdi.

Soğuk hava dalgasının etkisnii sürdürdüğü Konya'nın en işlek bölgelerinden Zafer Meydanı'ndaki işyerleri bulunan hayvansever esnaf, bir binanın girişine sığınan sokak köpeklerinin üşümemesi için altlarına halı, üstlerinde de battaniye ile örtüp çevredelireni kartonla çevirdi. Bir hayvan koruma derneğinin esnafın bu çabasının fotoğraflarını sosyal medyada yayınlaması ilgi çekti.

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