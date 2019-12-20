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Konya'da sis yaşamı felç etti
KONYA'da yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, dün akşamdan sabah saatlerinde kadar Konya- İstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi. Kentte pazartesi gününden beri etkili olan...
GENEL 20.12.2019, 13:52
KONYA'da yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, dün akşamdan sabah saatlerinde kadar Konya- İstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi.
Kentte pazartesi gününden beri etkili olan sis, yaşamı felç etti. Dün akşam saatlerinde etkisini iyice artıran sis, bugün öğle saatlerine kadar dağılmadı. Karayolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Konya- İstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kente sisin yarın da etkili olacağı belirtildi.
Kentte pazartesi gününden beri etkili olan sis, yaşamı felç etti. Dün akşam saatlerinde etkisini iyice artıran sis, bugün öğle saatlerine kadar dağılmadı. Karayolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Konya- İstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kente sisin yarın da etkili olacağı belirtildi.
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