Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır
TSK: 7 no'lu Gözlem Noktası...
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist ölürüldü
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist...
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne bir Türk getirildi
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı...

Konya'da Kuran-ı Kerim ve Mehmetçiğe Dua Gecesi

KONYA'da, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla 'Kuran-ı Kerim ve Mehmetçiğe Dua Gecesi' düzenlendi. Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre...

Konya'da Kuran-ı Kerim ve Mehmetçiğe Dua Gecesi
KONYA'da, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla 'Kuran-ı Kerim ve Mehmetçiğe Dua Gecesi' düzenlendi.
Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla 'Kur'an-ı Kerim ve Mehmetçiğe Dua Gecesi' düzenlendi. İlginin yoğun olduğu programda, Türkiye'den katılan hafızlar Mustafa Efe, Ahmet Çalışır, Mehmet Emin Karataş, Muhammet Aksak, Suudi Arabistan'dan Abdur Rahman Al Ossi, Kuveyt'ten Jibril Wahab, Fas'dan Anas Bourak tarafından Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314