Konya'da kar kalınlığı insan boyunu aştı

Hüseyin DUMRU/BOZKIR (Konya), () - KONYA'nın Bozkır İlçesi'nin Aslantaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı insan boyunu aştı. Mahalleliler de evlerinin önündeki karları kendi imkanlarıyla temizleyip, ulaşımlarını sağlamaya çalıştı.

Konya il genelinde yaklaşık 20 gündür aralıklar süren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkileri. Kent merkezinde yer yer 45 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 2,5 metreye kadar ulaştı. Karın en çok etkili olan bölgelerinden biri de Bozkır İlçesi'nin eskiden köy statüsünde olan Aslantaş Mahallesi. Mahallede kar kalınlığı yer yer 2.5 metreye kadar ulaştığı için mahalle halkı adeta mahsur kaldı. Belediye tarafından yollar ulaşıma açılmaya çalışsa da mahalle halkı kendi evlerinin önündeki ve çatısındaki karları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI