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Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı. Namaza çevre il ve ilçelerden de vatandaşlar katıldı. Mevlana Müzesi bahçesinde de sema ayini düzenlendi. Mevlana...

Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı. Namaza çevre il ve ilçelerden de vatandaşlar katıldı. Mevlana Müzesi bahçesinde de sema ayini düzenlendi.
Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi nedeniyle cemaat ile dolup taştı. On binlerce kişinin akın ettiği meydanda vatandaşlar teravih namazı kıldı. Meydanda yer kalmaması üzerine cadde de trafiğe kapatılıp, namaz kılanların saf tutması için alan oluşturuldu. Çevre il ve ilçelerden de vatandaşların Kadir Gecesi için Konya'ya geldiği görüldü. Binlerce insan ellerini semaya açıp dua etti. Yüzlerce polisin görev yaptığı alanda yoğun güvenlik önlemi alındı.
Kadir Gecesi’ne özel Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu da Mevlana Müzesi’nde bulunan gül bahçesinde sema ayini düzenledi. Müze bahçesine gelen vatandaşlar ayini ilgiyle izledi.

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