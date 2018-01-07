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Konya'da 550 Anadolu yaban koyunu var

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Bozdağ'daki Anadolu Yaban Koyunu Üretme Merkezi'nde 550 adet koyunun bulunduğunu açıkladı. Anadolu Yaban Koyunları'nın 3 merkezde nesillerinin korunmaya ve sayılarının çoğaltılmaya çalışıldığını...

Konya'da 550 Anadolu yaban koyunu var
ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Bozdağ'daki Anadolu Yaban Koyunu Üretme Merkezi'nde 550 adet koyunun bulunduğunu açıkladı.
Anadolu Yaban Koyunları'nın 3 merkezde nesillerinin korunmaya ve sayılarının çoğaltılmaya çalışıldığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Bozdağ'daki üretim merkezinin 3 bin 500 hektarlık alandan oluştuğunu söyledi. Eroğlu, şöyle dedi:
"Ülkemizde Anadolu Yaban Koyunları'nın son kaldığı yer olan Konya-Bozdağ’da bulunan 3 bin 500 hektarlık üretme merkezinde 2017 envanter çalışmalarına göre yaklaşık 550 adet yaban koyunu bulunuyor. Ülkemizde bu merkezin yanında, Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar’da olmak üzere 2 ayrı merkezde daha üretim çalışmaları yapılıyor. Konya-Bozdağ’dan nakledilen bireyler ile kurulan Ankara-Nallıhan Üretme Merkezinde yaklaşık 50 ve Afyonkarahisar- Şuhut Üretme Merkezinde ise yine yaklaşık 30 adet yaban koyunuyla yetiştirme çalışmaları sürdürülüyor. Bu merkezlerde üretilen yaban koyunları uygun alanlarda tabiata bırakılarak türün neslinin devam ettirilmesi sağlanıyor."
Eroğlu, Anadolu yaban koyunlarının 2017 yılında yapılan envanter çalışmalarında ilk kez uçan göz sisteminden yararlanıldığı belirtti. Eroğlu, yaban koyununu kaçak avlayan veya zarar verenler hakkında 78 bin lira  para cezası uygulandığını ekledi.

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