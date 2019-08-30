Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

KONYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ferit Paşa Bulvarı'ndaki törene geçildi. Burada Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay askeri araç üzerinde halkın bayramını kutladı. Törene, birçok aile çocuklarıyla katıldı. Halk oyunları gösterisinin ardından askeri geçit töreni gerçekleşti.