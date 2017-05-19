Konya'da 19 Mayıs coşkusu

KONYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Gençlik Yürüyüşü'nün ardından Kültür Park’ta devam etti. Törene Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Selçuk Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından, öğrenciler spor gösterileri sundu. Program uluslararası spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

FOTOĞRAFLI