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Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anılıyor

KONYA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu.  15 Temmuz darbe girişimin 2'inci yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi....

Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anılıyor
KONYA'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda buluştu. 
15 Temmuz darbe girişimin 2'inci yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında öğle saatlerinde, Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Mevlana Meydanı'nda devam etti. Alana katılan on binler ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımına eşlik etti. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile askeri yetkililer katıldı. 15 Temmuz'da darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olan Ömer Halisdemir'i anlatan bir sinevizyon gösterisi sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına engel olamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşması,  alana kurulan dev ekranlardan vatandaşlara dinletildi. Etkinlikler sabaha kadar sürecek.

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