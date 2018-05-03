Konya Büyükşehir Belediyesi'nde yeni başkan göreve başladı

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 14 yıldır sürdüren Ak Partili Tahir Akyürek'in, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından, Selçuklu Belediye Başkanı Ak Partili Uğur İbrahim Altay, başkanlığa seçildi. Altay, bugün Akyürek'ten görevi devraldı.

2002 yılında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Tahir Akyürek, geçen 26 Nisan'da milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugün yapılan seçimlerde, başkanlık görevine Selçuklu Belediye Başkanı Ak Partili Uğur İbrahim Altay getirildi. Eski ve yeni başkanları devir teslim için geldikleri Büyükşehir Belediyesi önünde mehter takımı tarafından karşılandı. Akyürek ve Altay daha sonra başkanlık makamına geçti. Tahir Akyürek, Uğur İbrahim Altay'a görevinde başarılar diledi. Altay ise bundan sonra daha çok çalışacaklarını söyledi. Törenin ardından Altay, başkanlık koltuğuna oturarak yeni görevine başladı.

UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?

Evli ve 3 çocuk babası olan Uğur İbrahim Altay 1974 yılında Konya'da dünyaya geldi. İlköğretimini Selçuk İlkokulu ve Mevlana Ortaokulu’nda, liseyi Konya Gazi Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Altay, bir yıl boyunca proje mühendisi olarak görev yaptı. 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Altay, 2008 yılındaki TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi seçimlerini kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti'den aday olan Altay, Selçuklu Belediye Başkanlığı'na seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde ikinci kez Selçuklu Belediye Başkanlığı'na seçilen Altay, 9 yıldır bu görevi yürütmekteydi.



FOTOĞRAFLI