Konya Belediye Başkanı Altay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi

TÜRK Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) 5’inci Olağan Genel Kurulu’nda oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Başkan Altay, 30 farklı ülkeden bin 160’dan fazla üyeyle hep birlikte işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirerek uluslararası alanda önemli faaliyetlere imza atacaklarını, başta Türk dünyası olmak üzere tüm dünyada huzurun ve barışın hâkim olması için gayret göstereceklerini söyledi.

Genel Kurul Toplantısına Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Moldova Gagavuz Özerk Yeri, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye olmak üzere 20'ye yakın ülkeden, 200'ün üzerinde belediye başkanı, meclis üyesi ve yerel yönetim kuruluşu temsilcisi katıldı. Genel Kurulun açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin kuruluşundan itibaren güçlenerek uluslararası bir birliğe dönüştüğünü söyledi.

‘TDBB’NİN DÜNYAYA ÖRNEK MODELLER SUNMAK GİBİ BİR SORUMLULUGU VAR’

Birliğin önemli vazifelerinden birisinin de Müslüman coğrafyalardaki savaşlar ve iç çatışmalarla ortadan kaldırılmaya çalışılan tarihi ve kültürel mirası korumak, güçlendirmek ve sonraki nesillere aktarabilmek olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "TDBB’nin geçmişte büyük medeniyetler kurmuş coğrafyanın temsilcileri olarak Orta Asya’dan Avrupa’nın içlerine kadar, Maveraünnehir’den Afrika’nın kuzeyine kadar çok geniş bir coğrafyaya hitap eden potansiyeliyle günümüz dünyasındaki yeni şehirleşme akımlarını iyi takip ederek bizim medeniyetimize has yeni şehircilik anlayışlarını bütün dünyaya örnek modeller olarak sunmak gibi bir sorumluluğu da vardır" dedi.

Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman ve Kazan Büyükşehir Belediye Başkanı İlsur Metsin de organizasyona katılan belediyelere teşekkür ederek yöne yönetime başarılar dilediler.

BİRLİK BAŞKANLIĞINA BAŞKAN ALTAY SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından oluşturulan divan kurulunda faaliyet raporu, denetim kurulunda ise mali raporların sunumu ve ibrası gerçekleştirildi. Daha sonra yapılan seçimle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı seçildi.

‘İŞBİRLİĞİNİ VE DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, hep birlikte işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirerek uluslararası alanda önemli faaliyetlere imza atmaya devam edeceklerini belirtti. Başta Türk dünyası olmak üzere tüm dünya da huzurun ve barışın hâkim olması için gayret göstereceklerinin altını çizen Başkan Altay, "Konya olarak, UCLG Eş Başkanlığı’nı yapıyoruz. Dünya Tarihi Şehirler Birliği’nde başkan yardımcılığı görevini yürütüyoruz. Ayrıca İslam Şehirleri ve Başkentleri Birliği’nde de yönetim kurulu üyesiyiz. 40’ın üzerinde şehirde kardeş şehrimiz var. İnşallah Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak dünya genelindeki bu birliklerle de ortak çalışmalar yaparak şehirlerimizin ve ülkelerimizin taşıdığı misyonu, ortaklıklarla tüm dünyaya aktarmaya gayret edeceğiz" dedi.

‘BAYRAĞI EN YÜKSEĞE ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Balkanlardan Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan coğrafi alanda dost ve kardeş ülkelerde yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik projeleri en üst seviyede yürüteceklerini kaydeden Başkan Altay, birliğin kuruluşundan itibaren desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere üye ülkelerin cumhurbaşkanlarına teşekkür etti. Altay, "Birliğimizin kuruluşundan bu güne kadar yönetiminde ve ilgili kurullarında görev alan arkadaşlarımıza, üye belediyelerimizin başkan ve çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Biz yeni yönetim kurulu olarak bu bayrağı devraldık ve daha yükseğe çıkarmak için gayret edeceğiz. Sizlerin de destekleri ile hep birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugüne kadar olan hizmetlerinden dolayı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ederek plaket takdim etti. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin 30 farklı ülkeden bin 160’dan fazla üyesi bulunuyor.



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