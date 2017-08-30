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Konya Belediye Başkanı Akyürek: Kanun önünde herkes eşittir

Hasan DÖNMEZ / KONYA, () - KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Tahir Akyürek, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı iddiasıyla, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakılan, ardından kulüp başkanlığı görevinden...

Konya Belediye Başkanı Akyürek: Kanun önünde herkes eşittir

Hasan DÖNMEZ / KONYA, () - KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Tahir Akyürek, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı iddiasıyla, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakılan, ardından kulüp başkanlığı görevinden istifa eden kayınbiraderi Ahmet Şan hakkında açıklamada bulundu. Akyürek, ''Kanun önünde herkes eşittir. Adliyeye, bağımsız yargıya baskı gibi iddialar, aynı zamanda yargıya bühtan ve iftiradır'' dedi. 
Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, geçen 21 Ağustos günü Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cep telefonu hattından örgütün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Şan, birgün sonra da kulüp başkanlığından istifa etti. Ahmet Şan'ın  Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in kayınbiraderi olduğu gerekçesiyle serbest kaldığı ileri sürülerek, sosyal medyaya ve gazetelerde eleştirildi. 
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenlerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, gazetecilerin Ahmet Şan'ın, serbest bırakılmasıyla ilgili sorularını cevapladı. 
Kanun önünde herkesin eşit olduğunu ifade eden Akyürek, şunları söyledi:
"Adliyeye, bağımsız yargıya baskı gibi iddialar, aynı zamanda yargıya bühtan ve iftiradır. Tabi suçların şahsiliği ilkesi ve bir suç iddiası varsa, iddia edilenin savunma hakkını da unutmamak gerekir. Bu konular zaten kamuoyunda tartışılıyor. Tarafsız ve bağımsız yargıya, herhangi bir şahsın ve kurumun baskı yaptığını iddia etmek, sadece o şahıs ve kurumlara değil, aynı zamanda bağımsız yargıya da bir bühtanda bulunmak olur.''
Akyürek, FETÖ ve DEAŞ dahil hiçbir terör örgütünün Konya'da etkinlik kuramayacağını ve nüfuz edemeyeceğini kaydetti. Akyürek, kamuoyunda bu tartışmaların Konyaspor'a da zarar vereceğini söyledi.  
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, kripto yapıya kefil olmayacaklarını söyledi.

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