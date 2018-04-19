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Konutder Başkanı Altan Elmas: Erken seçimin hayırlı olacağına inanıyoruz

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime gitmeye hazırlanıyor. Seçim kararını değerlendiren Konutder Başkanı Altan Elmas, "Belirsizliği ortadan kaldıracağı için erken seçim son derece yerinde bir karar. Ülkemize, milletimize hayırlı olacağına...

Konutder Başkanı Altan Elmas: Erken seçimin hayırlı olacağına inanıyoruz
TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime gitmeye hazırlanıyor. Seçim kararını değerlendiren Konutder Başkanı Altan Elmas, "Belirsizliği ortadan kaldıracağı için erken seçim son derece yerinde bir karar. Ülkemize, milletimize hayırlı olacağına inanıyoruz” dedi.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Konutder Başkanı Altan Elmas da erken seçimi yerinde bir karar olarak nitelendirdi ve  ülkenin seçim sürecinden çıkması için belirlenen 24 Haziran'ın da ideal bir tarih olduğunu söyledi.  Elmas şöyle dedi:

" Seçim beklentisine girmiş piyasalar ve belirsizlik böylelikle sona ermiş olacak. Bu nedenle erken seçim kararının son derece doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu kararla birlikte bulutların dağıldığı, ekonomiye pozitif yansıdığı bir hava oluşacak. Dünkü açıklamayla birlikte dövizlerde düşüş yaşanması ve borsanın yukarı ivmelenmesi de bunun küçük bir göstergedir.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen seçimlere baktığımızda seçimlerin ekonomik düzeni etkilemediğini görüyoruz. Makro ekonomik planlar pek değişmiyor. Beklentimiz yine o şekildedir. Olumsuz bir etki beklemiyoruz, hatta çok daha büyük pozitif bir etki göstermesini bekliyoruz.  Diğer taraftan birçok açıdan da orta uzun vadede belirsizliğin ortadan kalkacağı bir sonucun ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

"GAYRİMENKUL PİYASALARI OLARAK SEKTÖR POZİTİF ETKİLENECEK"

Gayrimenkul piyasaları olarak baktığımızda da sektörümüzün bundan çok pozitif etkileneceğini düşünüyoruz. Yatırımcılarımızın yatırım iştahı artacaktır. Beklemekte olan gayrimenkul yatırımcıları ve konut alımını erteleyen konut alıcıları harekete geçecektir. Satışlarda artış yaşanacaktır. Bu durum yıl sonu rakamlarına olumlu yansıyacaktır.

Ayrıca erken seçimle birlikte 5 yıllık yeni bir dönem başlayacaktır. Bürokrasideki yavaşlayan süreçler hızlanacak. Sürdürebilir ve belirsizliklerin ortada kalktığı bir zeminde iş dünyası  ülkesine, milletine faydalı olmak adına işine ekstra gayret ederek sarılacak. 2023 hedeflerine giden Türkiye için ise bir  viraj daha geçilmiş olacak. Erken seçim kararının ülkemize, hayırlı olacağına inanıyoruz.

Ek olarak sektörümüzün üzerinde çok büyük sermaye yükü oluşturan devreden KDV iadesinin tekrar gündeme alınması, tapu harçlarının indirilmesi ve KGF imkanlarından sektörün faydalandırılması hükümetimizden yeni dönemde beklentimizdir. "

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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