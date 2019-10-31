banner314

banner325

Son Dakika

Konuşmayı unutturan park cezası

ANTALYA'da, Süleyman Çağ'a 7 yıl önce trafikten çektirdiği motosikleti için yediemin ve otopark ücreti olarak 12 bin liralık ödeme emri gönderildi. Motosikletini 13 yıl önce 1800 liraya satın alan Çağ, istenen parayı duyunca yaşadığı...

GENEL 30.10.2019, 09:56
Konuşmayı unutturan park cezası
ANTALYA'da, Süleyman Çağ'a 7 yıl önce trafikten çektirdiği motosikleti için yediemin ve otopark ücreti olarak 12 bin liralık ödeme emri gönderildi. Motosikletini 13 yıl önce 1800 liraya satın alan Çağ, istenen parayı duyunca yaşadığı şok nedeniyle bir süre konuşmayı unuttuğunu söyledi.
Muğla'da 2006 yılında çalıştığı elektronik eşya mağazasından 1800 liraya motosiklet satın alan Süleyman Çağ, bir kaç ay sonra motosikleti arkadaşına 1500 liraya sattı. Ancak arkadaşının parayı vermemesi nedeniyle motosikletin devir işlemlerini yapmadı. 2012 yılında e-devlet üzerinde trafik cezaları olduğunu gören Çağ, cezaların motosikletin plakasına kesildiğini öğrendi.
5 adet toplam 2 bin liralık cezayı ödeyen Çağ, polise başvurarak, motosikletin trafikten çekilmesi talebinde bulundu. Polis de motosiklet ruhsatına, 'trafikten çekilmiştir' yazısını kaydetti. Çağ, bu süreçte 5 kişiye daha satıldığını öğrendiği motosiklete ulaşamadı.
ŞOK YAŞADI
Eylül 2019'da ise motosikletin, Muğla Ortaca'da olduğunu, Antalya Aksu'daki adresine gelen ihtarname ile öğrendi. İhtarnameyi gönderen firmayı arayan Çağ, büyük şok yaşadı. Bodrum'daki firmanın avukatı, Çağ'dan 12 bin lira yediemin ve otopark ücreti istedi. Süleyman Çağ, 2012 yılında motosikletin çekilmesi için gerekli yerlere başvuru yaptığını belirterek, parayı ödemeyeceğini söyledi.
'12 BİN LİRAYI DUYUNCA KONUŞMAYI UNUTTUM'
Konuyu yargıya taşımaya hazırlanan Süleyman Çağ, avukatın peşin olması halinde 12 bin liralık ücreti, 8 bin liraya düşürdüğünü söyledi. Paranın kendisinden istenmesinin haksızlık olduğunu ifade eden Çağ, "İstenen parayı duyduğumdan dünyam başıma yıkıldı. Avukat 12 bin lira deyince, bir süre konuşmayı unuttum. Haksız istenen parayı ben neden ödeyeyim?" dedi.

Yorumlar (0)
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5