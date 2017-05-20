Konuralp Bey Anıtı, 206 parça halinde taşındı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi tarafından, Osmanlı Devleti döneminde Düzce ve çevre bölgeleri fetheden Konuralp Bey'i simgeleyen 7 metre yükseklikte 24 metre genişlikte anıt inşa edildi. 206 parça halinde Düzce'ye gönderilen anıtın açılışı 24 Mayıs'ta düzenlenecek törenle yapılacak.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşayan, Düzce ve çevresindeki bölgeleri fetheden ünlü akıncı beyi Konuralp Bey için Denizli'de anıt yapıldı. Düzce Belediyesi'nin projesi kapsamında, Türk mimar ve heykeltıraşlar tarafından inşa edilen 24 metre genişlikte, 7 metre yükseklikteki anıtın yapımı 3 ay sürdü. Traverten ve mermerden 206 parça halinde yapılan dev anıtın montaj işlemleri ise, Düzce'de yapıldı. Dev anıt bünyesinde barındırdığı havuz ile birlikte yaklaşık 200 metrekare alanı kaplıyor. Anıtta, Konuralp Bey heykeli ile birlikte 3 aslan, 2 at, 2 asker olmak üzere 8 heykel bulunuyor. Anıtta bulunan, asker ve Konuralp Bey heykelleri Kadriye İnal, at heykelleri Ali Dirier, aslan heykelleri Eyüp Öz tarafından yapıldı. Konuralp Bey Anıt Projesi oluşturulurken, antik çağlardaki malzemelerin ve yapı tekniklerinin kullanılması amaçlandı. Yapının deprem, iklim, yıkım dış etkenlere karşı yüzlerce yıl dayanması için malzeme dayanıklılıkları ve boyutları tasarlandı. Projede Düzce tarihi esas alındı. Düzce'nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşamış uygarlıkların izleri gösterilmeye çalışıldı. Konuralp Bey'in askerlerinin zafer meydanında durduğu anıtta, güç ve kazanmanın simgesi olarak aslan figürlerinin pençeleri ise Bizans İmparatorluğu'nun göğüslerinde bulunuyor. Atlar şaha kalkarak kazanılan zaferi kutluyor. Anıt, 24 Mayıs'ta törenle açılacak.

"BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI OLDU"

Kömürcüoğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kömürcüoğlu, Denizli'de yıllardır heykel kolonisi düzenlediklerini belirterek, "Sanatçılarımız tarafından önemli eserler üretiyoruz. Bu koloni Türkiye'de birçok alanda referans oldu. Bu kapsamda Düzce Belediyesi'nin talep ettiği anıt, mimarlarımız tarafından taşa şekil verilerek hazırlandı. Bizim için bu büyük ve görkemli anıtı mimar ve heykeltıraşlarımızla birlikte Denizli'de yapmak bizim için gurur kaynağı oldu" dedi.

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