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Kontrolden çıkan kamyonet yan devrildi
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüje çarparak yan devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu Kavşağı'nda meydana geldi....
GENEL 25.10.2019, 08:03
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüje çarparak yan devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 KE 407 plakalı kamyonet, Karşıyaka yönünden Bayraklı yönüne giderken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Kamyonet refüje çarparak yan devrildi. Kazada sürücü şans eseri yara almazken, kamyonette sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredekilerin yaptığı müdahale ile sürücücü araçtan çıkartıldı. Kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde yoğunluk yaşanırken, kamyonetin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 KE 407 plakalı kamyonet, Karşıyaka yönünden Bayraklı yönüne giderken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Kamyonet refüje çarparak yan devrildi. Kazada sürücü şans eseri yara almazken, kamyonette sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredekilerin yaptığı müdahale ile sürücücü araçtan çıkartıldı. Kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde yoğunluk yaşanırken, kamyonetin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
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