Konaklılar uyku spreyi kullanan hırsızlardan dertli

İZMİR'in Konak ilçesine bağlı Selçuk, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay ve Aziziye mahallelerinde yaşayanların başı, uyku spreyli hırsızlar ile dertte. 4 kişi oldukları güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızlar, girdikleri evlerde bulunanları uyku spreyi ile uyutup, değerli eşyaları çalıyor. Selçuk Mahallesi Muhtarı Kasım Yavuz'un evine de giren hırsızlar, yaklaşık 20 bin TL'lik değerli eşya çaldı.Konak ilçesine bağlı Selçuk, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay ve Aziziye mahallelerinde yaşayanlar, evlerine giren hırsızlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Selçuk Mahallesi Muhtarı Kasım Yavuz'un iddiasına göre, 4 ay önce evlere girmeye başlayan ve uyku spreyi ile ev sahiplerini uyutarak, değerli eşyaları çalan kimliği belirsiz 4 kişi, 10'dan fazla soygun gerçekleştirdi.Muhtar Yavuz, hırsızların, 5 Temmuz gecesi 754 Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan kendi evine de girdiğini belirterek, "Yaklaşık 4 ay önce hırsızlar bizim mahalleye dadandı. Benim evime de girdiler. Sabaha karşı girdiklerini tahmin ediyoruz. Ben, eşim, kızım, baldızım evdeydik. Pencerenin önünde yatıyordum. Pencereden eve girerek sprey sıkmışlar, sonra her şeyi almışlar. Evde altın, künye, cep telefonları ve para vardı. Yaklaşık 20 bin lira zararımız var" diye konuştu.Sabah uyandığında evin kapısını açık bulduğunu anlatan Kasım Yavuz, "Emniyete giderek durumu anlattım, ifade verdim. Hırsızlar evimden kaçarken sokaktaki güvenlik kameralarına yakalanmışlar. Bu görüntüleri de emniyete vererek, şikayetçi oldum. 4 kişiden birini yakaladılar" diye konuştu.Muhtar Kasım Yavuz, endişeli olduklarını belirterek, önlem alınmasını ve hırsızlık yapanların yakalanmasını istedi.