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Konak Belediyesi rekreasyon alanının tahsisini istedi

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()- İZMİR’de Konak Belediye Meclisi’nin mayıs ayı ilk birleşimi yapıldı. Oturumda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe’de bulunan Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın belediyeye tahsis edilmesi için...

Konak Belediyesi rekreasyon alanının tahsisini istedi

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()- İZMİR’de Konak Belediye Meclisi’nin mayıs ayı ilk birleşimi yapıldı. Oturumda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe’de bulunan Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın belediyeye tahsis edilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazdıklarını söyledi.
Konak Belediyesi’nin mayıs ayı ilk meclis oturumu Abdül Batur’un başkanlığında yapıldı. Meclis oturumunda Konak’ın Gültepe semtinde bulunan Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın belediyeye tahsis edilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazdıklarını söyledi. Batur, "Gültepe’de kanayan bir yaramız var. Oradaki orman alanı terk edilmiş durumda. İlk yapıldığı ve bugün geldiği nokta arasında uçurum var. Orman Bölge Müdürlüğü ile görüştük. Yazışmalar tamamlandı. Orası bize yeniden verildiğinde o mekanı bir cennet alanı yapacağız. Burayı çok güzel bir rekreasyon alanı haline getireceğiz" dedi.
Konuya dair AK Parti'den de duyarlı bir şekilde yardım beklediklerini ifade eden Batur, "Orası sıkıntılı bir bölge haline geldi. Belediye olarak, kamu olarak buraya talibiz. Belediye işletmesi ile desteklenerek orayı halkın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.
Batur ayrıca, taleplerine olumlu yanıt aldıklarını, Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kısa sürede belediyeye tahsis edileceğini ve yeniden hizmete sunacaklarını kaydetti.

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