Komutanlardan yaralı askerlere ziyaret 

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, ()- İKİNCİ Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile beraberindeki komutanlar Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’li teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Binbaşı Sıtkı Doğruer ile Tel Rıfat Bölgesi’nde yaralanan askerleri tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Öğleden sonra PKK/PYD'li teröristler ile girilen çatışmalarda yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen Binbaşı Sıtkı Doğuer ve Tel Rıfat Bölgesi’nde yapılan saldırılarda yaralanan 2 askeri ziyaret eden Korgeneral Sinan Yayla ile Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görev yapan komutanlar ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Komutanlar doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI