Kömürü çalınan engelliye Bursa'dan yardım geldi

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de evindeki kömürleri çalınan engelli 49 yaşındaki Yılmaz Karaman'a, Bursa'da yaşayan adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, 1 ton kömür gönderdi.

Tren kazası sonucu 2 bacağını kaybeden engelli 2 çocuk babası Yılmaz Karaman'ın İlhanlı Mahallesi'ndeki evinden 20 torba kömürü çalındı. Devletin verdiği destekle geçindiğini ve kış boyunca yakacak kömürü bir daha bulamayacağını söyleyen Yılmaz Karaman'ın açıklaması gazetelerde yayınlandı. Haberi okuyan Bursa'da yaşayan Niğdeli bir hayırsever, Yılmaz Karaman'a 1 ton kömür gönderdi.

Çocuklarıyla birlikte gelen kömürü karşılayan Sibel Karaman, "Bizim kömürümüz çalınmıştı. Hırsızlık haber olunca bir yardımsever, 1 ton kömür gönderdi. Bu yardımı yapan abiye çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun" dedi.

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