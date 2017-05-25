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Kömürcü kardeşlerin ekmek kavgası

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Sercan ve Mehmet Akkaş adlı 2 kardeş, ağaç parçalarını özel yöntemle yakarak mangal kömürü haline getirip satarken, el işçiliği ile geçim savaşı veriyor. Merkeze bağlı Dervişli Köyü'nde...

Kömürcü kardeşlerin ekmek kavgası

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Sercan ve Mehmet Akkaş adlı 2 kardeş, ağaç parçalarını özel yöntemle yakarak mangal kömürü haline getirip satarken, el işçiliği ile geçim savaşı veriyor.
Merkeze bağlı Dervişli Köyü'nde kiraladıkları arazide çalışan iki kardeş, satın aldıkları ağaç parçalarını üst üste yığarak 5 metrelik tepe oluşturup, üzerini toprak ve naylonla kapatıyor. Daha sonra özel bir yöntemle yakılan ağaçlar, 20 gün boyunca süren bir işlemin ardından mangal kömürü haline geliyor. 10 yıldan bu yana mangal kömürü üretimi yaptıklarını belirten Sercan Akkaş, "5 ton odundan, 1 ton mangal kömürü elde ediyoruz. Yaptığımız zor bir iş, az para kazanabiliyoruz. Ancak, özel bir iş yaptığımız için mutluyuz" dedi.
Satın aldıkları ağaç parçalarını günler süren bir çalışmayla kule şeklinde dizdiklerini belirten Mehmet Akkaş ise şöyle konuştu:
"Dışarıdan aldığımız belli cinslerdeki odunları ince ve kalın olmak üzere sık sık dokuyarak kule haline getiriyoruz. Ocağı bu hale getirdikten sonra ortasındaki ağacı çekerek içerisine ateş yakıp atıyoruz. Üzerini kapattıktan sonra ocağımızın ateşsiz bir şekilde yanması yaklaşık 20 gün sürüyor. Ardından bu ağaç parçaları mangal kömürü haline geliyor. Mangal kömürlerini daha sonra Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'da toptan olarak pazarlıyoruz."

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