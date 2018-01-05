Kömür yardımı alamadığını iddia edip intihara kalkıştı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te, kömür yardımı alamadığını ileri süren Yunus G. (37), valiliğin 4'üncü katındaki pencereden kendini sarkıtıp intihar girişiminde bulundu. Polis, Yunus G.'yi ikna ederek aşağı indirdi.

Karabük Valiliği binasında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan kömür yardımı alamadığını ileri süren Yunus G., merdiven boşluğundaki 4'üncü katın penceresine çıktı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, branda açarken, sağlık ekipleri hazır bekledi. Polisin yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonucu intihar girişiminden vazgeçen Yunus G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü sırada gazetecilere, cezaevinden çıktığını, kömür yardımı almak için geldiğini ve bu hakkının ise verilmediğini iddia etti. Yunus G.'nin daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu belirtildi.



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