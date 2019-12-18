Kömür yakmanın yasak olduğu Marmaris'te zabıta denetimlere başladı

MUĞLA'nın 35 yıldır kömür kullanımının yasak olduğu ilçesi Marmaris'te, havaların soğumaya başlamasıyla zabıta ekipleri denetimlere başladı. Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "Bu yasakla 35 yıldır havamız temiz. Kömür yakılmadığı için karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölüm de yaşanmadı" dedi.Marmaris Belediyesi Meclisi tarafından 20 Eylül 1984 tarihinde alınan kararla, ilçe merkezi ve kırsal 13 mahallesinde kömür yakmanın yasaklanmasına karar verildi. 35 yıldır kömür yakılmayan ilçede hava sıcaklıklarının düştüğü akşam saatlerinde ısınma ihtiyacı arttı. Yasağa rağmen ısınmak için kömür yakanlar olduğu yönünde gelen şikayetler, Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Şikayetlerin değerlendirilmesi için özel ekip oluşturuldu. Bugün itibariyle 60 zabıta personeli, ilçe merkezi başta olmak üzere kırsal mahallerde sivil ve resmi olarak denetimlere başladı.Akşam sıcaklığın 4 ile 2 dereceye kadar düştüğü ilçede saat 20.00'den itibaren kurulan 'kömür takip timleri' 2'şerli gruplar halinde mahalle aralarında yaya ve araçla devriye gezmeye başladı. Odun satışı yapılan işletmeler ile şüphelenilen evlerde kontroller sıklaştırıldı. Bacaları aşırı tüten ve koku gelen apartman ile müstakil evlerin bahçelerinde kömür arandı, balkonlar incelendi. Aşırı duman yapan bacaların bulunduğu binalardakiler uyarılıp, temizletmeleri istendi.35 YILLIK YASAKLA MARMARİS'İN HAVASI TEMİZHavası, denizi ve doğasıyla şehrin yaşanabilir olması için en güzel yasaklardan biri olan kömür yasağı uygulamasının devam ettiğini söyleyen Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "35 yıldır bu yasağın uygulanması için ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi yapıyoruz. Aralık sonu ile mart başı arası geceler soğuk geçtiği için ısınma ihtiyacı doğuyor. Marmaris'e son 3 yılda Anadolu'dan çok göç oldu. Göç eden veya tayini ilçemize çıkan vatandaşımız, kömür yakma yasağını bilmiyor. Sosyal medyamız ve zabıta ekiplerimiz aracılığıyla bilgilendirme duyurularımızı yapıyoruz. Kurduğumuz kömür takip timi ekiplerimiz 7 gün 24 saat üzerinden mahalle aralarında denetimlerini yapmaktadır. Kömür yakanları tespit ettiğimizde bilgilendirme uyarıları yapıyoruz. Kömür yakan veya bulundurana 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 326 lira para cezası uygulanıyor. Marmaris ve kırsal 13 mahallemizde 35 yıldır kömür yakılmasından dolayı karbonmonoksit zehirlenmesi ve ölüm vakası yaşanmadı. Mavi ve yeşilin her türlü dokusuyla cennet Marmaris'in temiz havasına zarar vermemek için yasağı titizlikle devam ettiriyoruz. İlçemizde, kömür dışındaki yakıtlar kullanılarak kalorifer, elektrikli aletler ve odun sobaları ile ısınma ihtiyacı karşılanıyor" dedi.