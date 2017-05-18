Kömür üretimi için evlere tahliye kararına tepki

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'nun Göynük İlçesi Himmetoğlu Köyü'de, 20 Temmuz 2014 tarihinde kömür üretimi için kamulaştırılan alanda oturanlar, evlerini 2 gün içinde boşaltmaları yönündeki tebligat üzerine Bolu Valiliği önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Vali Aydın Baruş, gidecek yerleri olmadığını söyleyen köylülere toplu konutları yapılıncaya evlerinde oturacakları sözünü verdi.

Bakanlar Kurulu, Himmetoğlu Köyü'nde Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından rödövans usulü işletilen termik santralin kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgedeki kömürün üretilmesi için 20 Temmuz 2014'te acele kamulaştırma kararı aldı. Kamulaştırılan alan içinde yer alan 60 konut için yıkım kararı çıktı. Türkiye Kömürü İşletmeleri Genel Müdürlüğü, geçen 8 Mayıs'ta projenin ilk etabının gerçekleştirileceği alanda yer alan 18 ev sahibine tebligat göndererek evlerini 20 Mayıs tarihine kadar boşaltmalarını istedi. Tebligatta şöyle denildi:

"Kurumumuz tarafından rödövans usulü ile işletilmekte olan termik santralin kömür ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak taşınır/taşınmazın bulunduğu A ve B panolarındaki kömürün 2016 yılında başlanan proje kapsamında acil olarak üretilmesi gerektiğinden mülkiyeti kurumumuza ait adı geçen taşınır taşınmazların 20 Mayıs 2017 tarihine kadar boşaltılarak kurumumuzun kullanımına teslim edilmesi, aksi takdirde kanuni tahkikat yapılacağı ve icra takibi başlatılarak taşınır taşınmazın tahliyesi sağlanacaktır."

KÖYÜLLER VALİLİK ÖNÜNDE TOPLANDI

Yaklaşık 60 köylü, Bolu Valiliği önünde toplanarak karara tepki gösterdi. Vali Aydın Baruş, bina önünde toplanan köylülerle görüştü. Köylüler, gidecek yerleri olmadığını, kendilerine yer gösterilmediğini söyledi. Vali Aydın Baruş ise köylülere toplu konut yapılacağını, konutlar yapılıncaya kadar evlerinde oturmaya devam edeceklerini söyledi. Vali Baruş, şöyle konuştu:

"Evlerinizi bireysel yapmanız zor olacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sizlerle görüşüp ne tür binalar yapılmasını belirleyecek. Ondan sonra biz onu toplu olarak ihale edeceğiz. Zarureti olanlara öncelik tanınacak, öncelikle onların ihtiyacı giderilecek. Şu an elimizdeki arazi miktarı sınırlı. Önümüzdeki hafta Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri gelerek sizlerle ev tipini belirleyecekler. Devletin zaten bir desteği var. Bu yıl yaklaşık konut başına evinizi yapmanız için 60 bin TL faizsiz kredi veriyor. Ama bunu bireysel olarak yapmak zor olacak o nedenle bunu toplu olarak yaptıracağız. Kaymakam ile de görüştüm sizin konutlarınıza zarar verecek bir çalışma olmayacak. Şu an evinizde oturmaya devam edeceksiniz."

Vali Baruş'a teşekkür eden köylüler, daha sonra otobüsle köylerine döndü.

FOTOĞRAFLI