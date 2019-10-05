Flaş Haberİstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
Son Dakika
Kömür madeni nedeniyle göçtüğünü söylediği arazisi için yardım istedi
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde besicilik yapan, hayvanların yem ihtiyaçlarını ise tarlasına ektiği buğday ve yoncayla karşılayan Kadir Kurt (38), yakınına açılan kömür madeni ocağı yüzünden arazisinde göçükler oluştuğunu, oluşan...
GENEL 05.10.2019, 10:48
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde besicilik yapan, hayvanların yem ihtiyaçlarını ise tarlasına ektiği buğday ve yoncayla karşılayan Kadir Kurt (38), yakınına açılan kömür madeni ocağı yüzünden arazisinde göçükler oluştuğunu, oluşan çukurlara düşen 4 ineğin telef olduğunu söyledi. İlgili yerlere durumu ilettiğini söyleyen Kurt, yetkililerden yardım istedi.
Koçarlı'ya 30 kilometre mesafede kırsal Mersinbelen Mahallesi'nde besicilik yapan Kadir Kurt'un 28 dönümlük arazisinin yakınına, 7 yıl önce kömür madeni ocağı açıldı. İddiaya göre ocağın faaliyete başlamasıyla birlikte Kurt'un arazisinin çeşitli noktalarında, birçok kez göçük oldu. Bu göçüklere düşen 4 ineğinin telef olduğunu söyleyen Kurt, ayrıca arazisinin büyük bölümünün kullanamaz duruma geldiğini öne sürdü. Kurt, "Arazimizi ekerek, elde etiğimiz buğday ve yoncayla hayvanlarımızın yıllık yemini sağlıyorduk. Ama artık düz bir yer kalmadı. Her yer göçük ya da çatlak. Arazimiz elimizden gitti. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gerekli yerlere gitmemize rağmen kimse bir şey yapmıyor" dedi. Son olarak bir düvesinin arazideki göçüklerden birine düştüğünü belirten Kurt, "Jandarmaya haber verdim. Onların da yardımıyla, düştüğü yerden kurtardık. Her gün bir hayvanımın telef olacağı korkusuyla yaşıyorum. 50 büyükbaş hayvanım vardı. Arazim bu hale geldiği için 20'ye düşürmek zorunda kaldım. Çare bulamazsam, bu dağ başında ne iş yaparım, geçimimi nasıl sağlarım" diye konuştu.
Koçarlı'ya 30 kilometre mesafede kırsal Mersinbelen Mahallesi'nde besicilik yapan Kadir Kurt'un 28 dönümlük arazisinin yakınına, 7 yıl önce kömür madeni ocağı açıldı. İddiaya göre ocağın faaliyete başlamasıyla birlikte Kurt'un arazisinin çeşitli noktalarında, birçok kez göçük oldu. Bu göçüklere düşen 4 ineğinin telef olduğunu söyleyen Kurt, ayrıca arazisinin büyük bölümünün kullanamaz duruma geldiğini öne sürdü. Kurt, "Arazimizi ekerek, elde etiğimiz buğday ve yoncayla hayvanlarımızın yıllık yemini sağlıyorduk. Ama artık düz bir yer kalmadı. Her yer göçük ya da çatlak. Arazimiz elimizden gitti. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gerekli yerlere gitmemize rağmen kimse bir şey yapmıyor" dedi. Son olarak bir düvesinin arazideki göçüklerden birine düştüğünü belirten Kurt, "Jandarmaya haber verdim. Onların da yardımıyla, düştüğü yerden kurtardık. Her gün bir hayvanımın telef olacağı korkusuyla yaşıyorum. 50 büyükbaş hayvanım vardı. Arazim bu hale geldiği için 20'ye düşürmek zorunda kaldım. Çare bulamazsam, bu dağ başında ne iş yaparım, geçimimi nasıl sağlarım" diye konuştu.
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|7
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Antalyaspor
|7
|11
|5. Malatyaspor
|7
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Sivasspor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Altay
|7
|12
|3. Bursaspor
|7
|12
|4. Ümraniye
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|10
|7. Balıkesirspor
|6
|10
|8. Keçiörengücü
|6
|10
|9. Osmanlıspor
|6
|10
|10. Fatih Karagümrük
|6
|9
|11. İstanbulspor
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Eibar
|8
|9
|10. Valencia
|7
|9
|11. Real Valladolid
|7
|9
|12. Real Betis
|8
|9
|13. Levante
|7
|8
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2