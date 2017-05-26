Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Komisyonu sunulan MİT raporu : Darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata daha önceden ulaşılamamıştır (1)

Nursima KESKİN / ANKARA () - MİLLİ İstihbarat Teşkilatı tarafından Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu'na darbe girişimine ilişkin sunulan raporda; " Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda...

Komisyonu sunulan MİT raporu : Darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata daha önceden ulaşılamamıştır (1)

Nursima KESKİN / ANKARA () - MİLLİ İstihbarat Teşkilatı tarafından Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu'na darbe girişimine ilişkin sunulan raporda; " Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde bulunabileceği bildirilmiş olmakla birlikte, TSK bünyesinde istihbarat toplanamadığından, darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata daha önceden ulaşılamamıştır. Örgüt mensuplarınca daha sonra verilen ifadelerde 'MİT Müşteşarı'nın Genelkurmay Karargahı'na gelmesi ve akabinde Genelkurmay Başkanı tarafından tüm askeri uçuşlar ile Ankara Garnizonu'ndaki askeri intikallerin ikinci bir emre kadar durdurulması üzerine darbe girişiminin başlama zamanının 16.07.2016 saat 03.00'ten 15 Temmuz 2016 saat 20.30 civarına alındığı' belirtilmiştir. " ifadeler yer aldı.

36 sayfalın MİT raporu'nda ayrıca FETÖ/PDY'nin yurt içi ve yurt dışı yapılanmasına ilişkin belgeler yer aldı. FETÖ/PDY'nin yurt içi yapılanma ilişkin yer alan fotoğrafta, Türkiye'yi 5 bölgeye ayırdıkları ve İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Erzurum'un bölgelerdeki sorumlu iller olması dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246