Komiser yardımcısından polis memuruna özel maçta evlilik teklifi

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de, Polis Haftası dolayısıyla emniyet ve basın mensupları arasında yapılan dostluk maçı sonrası komiser yardımcısı Eren Kaya, polis memuru Canan Koçak'a sahada evlilik teklifinde bulundu.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Çaykur Didi Stadyumu’nda, emniyet ve basın mensupları arasında dostluk maçı yapıldı. Karşılaşma sonrası çevik kuvvet ekipleri, ellerinde taşıdıkları 'Bu canın cananı olup benimle evlenir misin?' yazılı pankartla sahaya çıktı. Komiser yardımcısı Eren Kaya, tribünde görevli polis memuru Canan Koçak'a seslenerek, sahaya davet etti. Komiser yardımcısı, sahaya inen polis memuru kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Eren Kaya, teklifi kabul eden Canan Koçak'ın parmağına yüzük takıp, teşekkür etti. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ise çifti kutlayarak, ömür boyu mutluluk diledi.

Komiser Yardımcısı Kaya, Canan Koçak ile 1 yıldır beraber olduklarını belirterek, sürpriz teklif yapmaya karar verdiğini söyledi. Kaya, "Dün oynanan Rizepsor- Eskişehirspor maçında bu teklifi yapmak istedim; ama olmadı. Polis Haftası dolayısıyla bu maçta teklif yaptım" dedi.

Maça görevli polis olarak çağırıldığını anlatan Canan Koçak ise "'Maç görevi var' diye çağırdılar. Burada görevli tek kadın polis bendim. Kendi kendime söyleniyordum, 'Niye bana burada bana görev verdiler?' diye. Böyle bir sürpriz beklemiyordum" diye konuştu.

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