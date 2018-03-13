Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Komandolar, kurban kesilerek Şırnak'tan Afrin'e uğurlandı (2) - Yeniden

ŞIRNAK'ta bulunan Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndan, Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönderilen askerler kurban kesilip, dua edilerek uğurlandı.  Türk Silahlı...

Komandolar, kurban kesilerek Şırnak'tan Afrin'e uğurlandı (2) - Yeniden
ŞIRNAK'ta bulunan Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndan, Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönderilen askerler kurban kesilip, dua edilerek uğurlandı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Şırnak'taki Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugayı'ndan askerler takviye amaçlı bölgeye gönderildi. Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Şırnak Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, askerlerin eş ve çocukları katıldı. Törende askerler için kurban kesildi, dualar edildi.
Uğurlama töreninde konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak askerlere seslenerek, başarılar diledi. Komandoların eş ve çocuklarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Daha sonra askeri birlikler otobüslerle Afrin operasyonuna katılmak için yola çıktı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314