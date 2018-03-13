Komandolar, kurban kesilerek Şırnak'tan Afrin'e uğurlandı (2) - Yeniden

ŞIRNAK'ta bulunan Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndan, Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönderilen askerler kurban kesilip, dua edilerek uğurlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Şırnak'taki Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugayı'ndan askerler takviye amaçlı bölgeye gönderildi. Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Şırnak Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, askerlerin eş ve çocukları katıldı. Törende askerler için kurban kesildi, dualar edildi.Uğurlama töreninde konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak askerlere seslenerek, başarılar diledi. Komandoların eş ve çocuklarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Daha sonra askeri birlikler otobüslerle Afrin operasyonuna katılmak için yola çıktı.

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