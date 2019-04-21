Kolon kanseri hastalarının ‘torba parası’ sıkıntısı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'de bir araya gelen kolon kanserli hastalar, her gün kullanmak zorunda oldukları stoma torbaları için 1 Nisan 2019'dan itibaren fiyat farkı ödemek zorunda kaldıklarını belirterek, düzenlemenin iptali için imza topladı. 17 yıldır stoma kullandığını belirten Kolostomili ve Ostomililer Derneği Başkanı Talat Cankıymaz, "Biz lavabomuzu yanımızda taşıyoruz ama bu lavabo bize çok pahalıya mal oluyor" dedi.

Kolon kanserine yakalandıktan sonra vücut dışında, sindirim sistemini tamamlayan torba 'stoma' ile yaşamaya başlayan kanser hastaları, 1 Nisan 2019'dan itibaren, günde iki kez kullanmak zorunda oldukları stoma için medikal firmalara fiyat farkı ödemek zorunda kaldı. Dövizdeki yükselişe bağlı olarak stoma fiyatlarının da arttığını belirten Kolostomili ve Ostomililer Derneği'nin kurucusu ve başkanı Talat Cankıymaz (49), İzmir'de yaşayan kolon kanserli hastalarla bir araya gelerek devlet desteği beklediklerini ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşerek şikayetlerini ilettiklerini dile getiren Cankıymaz, "Biz Cumhurbaşkanlığı'na da şikayetlerimizi bildirdik. Ama derdimizi anlamadılar. 2017'den bu yana dolar 3.9'dan TL'den 5.80 TL'lere çıktı. Ben bu ay stomalarım için 375 lira ödedim. Bugün imza topluyoruz. Sağlık Bakanlığı'na gideceğiz" diye konuştu.

17 yıldır kolon kanseriyle mücadele ettiğini ve karaciğer ile akciğer kanserine karşı bir mücadele verdiğini anlatan Cankıymaz, daha önce hiçbir fark ücreti ödemedikleri stoma için 1 Nisan'dan itibaren farklı tutarlarda fark ücreti ödediklerini belirtti. Cankıymaz şunları söyledi:

"Kolon kanserli insanlar sadece kolon kanseriyle mücadele etmiyor. Bilinçsiz bir toplum var. Kimse stomanın ne olduğunu bilmiyor. Bazı hastalar reçetelerini oturdukları mahallede değil, uzak hastanelerde yazdırıyorlar. Çünkü bu hastalığın çevresindekiler tarafından bilinmesini istemiyorlar, çekiniyorlar. Oysa bu hastalıkta en iyi ilaç moraldir. Bize kim destek olacak? Biz lavabomuzu yanımızda taşıyoruz ama bu lavabo bize çok pahalıya mal oluyor."

KALİTESİNE GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR

Stomanın kullanımıyla ilgili bilgi veren Fahrettin Varol (72) da adaptörü vücuda yapıştırdıklarını, stomayı da kilitlediklerini belirttti. İki ayda bir 120 torba ve 40 adaptöre ihtiyacı olduğunu dile getiren Varol, "Ben 6 yıl önce kolon kanseri oldum. 5 yıl önce ameliyat oldum. 5 yıldır kolostomi torbalarını kullanıyorum. Firmalar bunu ücretsiz verirken dolar artışı nedeniyle fark ödememiz gerektiği söylendi. Benden 160 lira talep edildi. Kimi firmalar bin lira istiyor. Bu fiyat farkı, stomanın kalitesine göre değişiyor. Günde 2 torba kullanıyorum. İki günde bir adaptörü değiştiriyorum. Bir emekli maaşıyla bunu karşılayamayız. Şu an Türkiye'de 50 binden fazla insan kolostomi torbası kullanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde kanser hastalarından para alınmaz" dedi.

'BU MAĞDURİYET GİDERİLSİN'

İzmir'de yaşayan ve 20 yıldır aynı hastalıkla mücadele ettiğini ifade eden Şükran Kartal Özel (52) ise şöyle konuştu:

"Biz bütün kolostomi kullanan arkadaşlar adına bir araya geldik. Zaten psikolojik sorunlarımız ve bir sürü sıkıntılarımız var. Üstüne Sağlık Bakanlığı bir de aldığımız stomalardan fark çıkarmaya başladı. Ben devlet büyüklerimizden, cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum bu mağduriyet giderilsin. Zaten bir sürü ameliyatlar geçirdik, sıkıntılar yaşadık. İnsanlar bizi anlamıyorlar. Toplum baskısı var üzerimizde. Bir de bu ücretlerle uğraşmayalım. Ben malulen emekli oldum. Ayda 500 lira bu torbaya vermek zorundayım. Bu beni sarsıyor. Engelli olduğumuz için hiçbirimiz çalışamıyoruz, yardım istiyoruz."

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