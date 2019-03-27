Kolombiyalı futbolcular, Diyarbakır'a alıştı

DİYARBAKIR Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çermikspor'a 8 ay önce Kolombiya'dan transfer olan Luis Alberto (21) ve Diego Alejandro (22), Türkiye'ye alıştı. Türkçe konuşmayı öğrenen futbolcular, Çermik sakinleriyle de bütünleşip uyum sağladı.

Diyarbakır Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çermikspor, 8 ay önce, Kolombiya Premier A Ligi'nde mücadele eden Deportes Tolima takımı orta saha oyuncusu Luis Alberto ve Kolombiya Premier B Ligi'nde mücadele eden Cucuta Deportivo takımından stoper Diego Alejandro'yu renklerine kattı. İki futbolcu, yaklaşık 12 bin kilometre uzaktaki ülkelerinden, 20 saatlik uçak seyahati ile Çermik'e geldi. Futbolcular, ilçede İspanyolca bilen olmadığı için teknik heyet ve kulüp idarecileriyle bir süre cep telefonlarındaki çeviri uygulaması üzerinden iletişim kurdu.

UYUM SAĞLADILAR

Çermik'e ilk geldiklerinde dil sorunu yaşayan Luis Alberto ve Diego Alejandro, takım arkadaşlarının da desteğiyle Türkçe öğrenmeye başladı. Kendilerini ifade edebilecek derecede Türkçe konuşmaya başlayan genç futbolcular, kısa sürede ilçe halkının sevgisini kazandı. Luis Alberto ve Diego Alejandro, Türk örf ve adetlerine de uyum sağladı. Antrenmanların ardından Çermik merkezinde alışveriş yapan Luis Alberto ve Diego Alejandro, esnafı 'Selamünaleyküm' diye selamlıyor. İlçe sakinleriyle bol bol sohbet eden iki futbolcuya Çermikliler büyük ilgi gösteriyor.

Çermikspor Teknik Direktörü Yılmaz Tuncay, futbolcuların ilk geldikleri dönemde dil yüzünden büyük sıkıntı çektiklerini ancak şimdi hem halkla hem de takım arkadaşlarıyla daha iyi anlaştıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ise Kolombiyalı iki futbolcunun ilçelerinde olmasından dolayı mutlu olduklarını, belediye olarak her türlü desteği sağladıklarını ifade ederek, "Çermikspor herkesindir, ilçenin simgesidir, Çermikspor Çermiklilerindir. Hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Kolombiya'dan futbolcu getiriyor. Çermikspor da getirdi. Neden olmasın? Kolombiya'dan iki futbolcunun gelmesi milletçe sempati uyandırdı" dedi.

Kolombiyalı futbolculardan Luis Alberto, Çermik'i çok sevdiğini ifade ederek, ilçe halkının kendilerine çok iyi davrandığını, iyi insanlar olduğunu söyledi. Çermikspor'da oynamaktan çok mutlu olduğunu belirten Diego Alejandro da halkın kendilerine çok iyi davrandığını, önceleri dil konusunda sıkıntı çektiklerini ancak artık az da olsa Türkçe bildiklerini kaydedip, Çermikspor'u şampiyonluğa taşıyacaklarını söyledi.



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