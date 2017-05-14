Kolaylı, TGK’da güven tazeledi

TÜRKİYE Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 2’nci Olağan Genel Kurulu, Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde yapıldı. Genel Başkan Nuri Kolaylı, oy birliği ile güven tazeledi.

Türkiye genelinde 8 federasyon ve bu federasyonlara üye 93 gazeteciler cemiyeti ile basın meslek kuruluşunun üst çatı örgütü olan TGK’nın genel kuruluna 112 delege katıldı. Divan Başkanlığını Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) Başkanı Nazmi Bilgin’in yaptığı genel kurulda divan başkan yardımcılığına BİK Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Arslan, Divan üyeliklerine de Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ile Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen seçildi.

Kongrenin açılışında konuşan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, medya sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekti. Gelişmiş demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan medyanın, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminde önemini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çeken Kolaylı, "Tüm gücüyle darbe girişiminin karşısında duran Türk basını, darbenin engellenmesinde çok önemli rol oynadı. Bu nedenle basının günümüzde var olan sorunlarının çözülmesi, geniş kitlelerin doğru, tarafsız ve hızlı haber almasının önü açılmalıdır" dedi.

Türkiye’de, basın-medya alanında kapsamlı bir değişim ve yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Kolaylı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğundan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu’nda yeniden yapılanmaya kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulanmaya konulmalıdır. Basın, uzun yıllar hep özgür olma mücadelesi vermiştir. Özellikle 12 Eylül döneminde büyük baskılar yaşanmıştır. Günümüzde de, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nun bazı maddeleri ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümler içermektedir. Gazeteciler yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanabilmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi ve basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması gerekmektedir.”

Genel Başkan Kolaylı’nın konuşmasının ardından yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. TGK Genel Kurulunda son olarak seçimlere geçildi. Tek liste ile gidilen ve oy birliği ile kabul edilen Kolaylı Genel Başkanlığı’ndaki TGK yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Adem Alemdar, Ahmet Yetişen, Alaettin Aslan, Cem Kaytan, Deniz Güçer, Erdoğan Erişen, Ergun Ata, Feridun Fazıl Özsoy, İsmet Akıncı, Mehmet Abdioğulları, Mehmet Aydın, Mehmet Çelik, Mehmet Ergun, Mevlüt Yeni, Murat Atay, Nazmi Pınar, Osman Hakan Kiracı, Sefa Özdemir."



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