Köksal Toptan'ın yaşamından kesitlerin yer aldığı sergi açıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Köksal Toptan'ın siyasi hayatı ve meclis başkanlığı döneminde aldığı hediyeler, aldığı ödüller, devlet adamlarıyla çektirdiği fotoğraflar ve yaptığı çalışmaları anlatan 'Köksal Toptan Armağan Eserler Daimi Sergisi' Zonguldak'ta açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergiye, Köksal Toptan'ın yanı sıra Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve davetliler katıldı. Sergide, Türkiye siyasetinde önemli bir yere sahip olan Köksal Toptan'ın hayatına ait fotoğraflar, giydiği kıyafetler, kitaplar ve aldığı ödüller yer aldı. Köksal Toptan, kendisine ait 10 bin kitaptan oluşan bir kütüphanesi olduğunu söyledi. Kitaplarını Zonguldak'ta bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağışlayacağını söyleyen Toptan, "Evde kitapları tasnif etme işine başladık. İmzalı kitaplar dışındaki bütün kitaplarımı üniversiteye vereceğim. Üniversite önemli bir kaynak, kitaplar da üniversite için önemli bir kaynaktır. Zonguldak çok ciddi bir kültür derinliği olan bir şehrimizdir. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana bunu kanıtlamış bir şehrimizdir. Biz de mütevazilik anlamında bu gayrete katkı vermeye çalışıyoruz. İnşallah Zonguldak'ta gençlerimiz, çocuklarımız için çok güzel şeyler başarmış oluruz. Çünkü geleceğin Türkiye'sindeki çocuklarımız bugün dünyanın en kaliteli eğitimi alan kendi kültüründen vazgeçmeden, yozlaşmadan, uzlaşmadan bunu becerebilen insanlarla rekabet edeceklerdir. Bu açıdan çocuklarımızın her yönüyle donanımlı olmaları lazımdır" dedi.

'TOPTAN, AĞABEYLİĞİ TESCİLLENMİŞ BÜYÜK BİR DEVLET ADAMIDIR'

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise Köksal Toptan'ın Türkiye siyasetinde her dönemde söz sahibi olduğunu belirterek, "Eski meclis başkanımız, Cumhurbaşkanı vekilimiz, Eski Milli Eğitim Bakanımız, şehrimizin, üniversitemizin hazırlamış olduğu kitapla ağabeyliği tescillenmiş, şehrimizden yetişmiş büyük bir devlet adamımız her dönem siyasette aktif olmuş, siyasi partilerin kendi teşkilatlarının bulunması için kendisine teklifte bulunmuş bir devlet adamımızdır. Ağabeylik unvanı çok önemli bir unvandır. Her dönem siyasette bulunup, siyaset üstü bir kimliği elde edebilmek, konumu elde edebilmek çok değerli bir olaydır. Kendisi bizim için de rol modeldir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI