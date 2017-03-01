Kök hücre nakli için akülü engelli aracını satacak

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde kas hastası 28 yaşındaki Çağlar Özyiğit, kök hücre tedavisiyle hastalığından kurtulma umudu doğunca tedavi için gerekli 60 bin lirayı bulabilmek için akülü tekerlekli sandalyesini satışa çıkardı.

Yalvaç'ta annesiyle oturan Çağlar Özyiğit, 8 yaşında yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüyemez hale geldi. Türkiye Sakatlar Derneği Yalvaç Şube Başkanlığı görevini de yürüten Çağlar Özyiğit'in hastalıktan kurtulması için tedavi ışığı doğdu. İstanbul'da kontrole gittikleri doktorunun yaptığı testlerde kök hücre tedavisiyle hastalıktan kurtulabileceğini belirtmesi üzerine umutlanan Çağlar Özyiğit ve annesi Gülgün Özyiğit, tedavi merkezi araştırmasına başladı. Çağlar Özyiğit ve annesi yaptıkları araştırma sonucu Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir klinikte bu tedavinin yapılabileceğini, ancak sadece tedavi için 60 bin lira gerektiğini belirledi.

YARDIM KONSERİ DÜZENLENDİ

Kendisi aylık 500 lira engelli maaşı, annesi ise aylık 960 lira bakım maaşı alan ve aylık 450 lira ev kirası veren Çağlar Özyiğit, tedaviye gerekli paranın bulunabilmesi için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından yardım istedi. Isparta El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 'sevgi varsa engel yoktur' sloganıyla Çağlar Özyiğit'e destek amacıyla yardım konseri düzenledi. Konsere valilik ve belediye de destek verdi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYİ SATIŞA ÇIKARDI

16 Mart'ta yöresel sanatçılar Zeynep ve Neco Öz ile DJ Lütfü Başyiğit'in ücret talep etmeden katılacağı yardım konseri için tanesi 40 liradan biletler satışa çıkarıldı. Konsere kısa süre kalmasına rağmen yeterli bilet satışı olmayınca paranın toplanamayacağından endişe eden Çağlar Özyiğit, yaklaşık 5 yıldır kullandığı akülü tekerlekli sandalyesini satışa çıkarmaya karar verdi. İstanbul'da bir hayırseverin çevresindekilerden topladığı yardımlarla o zaman 10 bin liraya alarak kendisine hediye ettiği ve şu anki piyasa değeri 18 bin lira olan akülü tekerlekli sandalyesini satmaya karar veren Çağlar Özyiğit, sosyal medyadan bu kararını duyurarak aracına 10 bin lira istedi.

"1000 TL'LİK BİLET SATIŞI YAPTIK"

Çağlar Özyiğit, bilet satışının yeterli seviyede olmaması nedeniyle umutsuzluğa kapıldığını belirterek, son çare olarak özel üretim akülü aracını satışa çıkardığını söyledi. Özyiğit, sosyal medya hesabından paylaştığı ilanda, "Tedavi için gerekli parayı bulmak için yardım konseri düzenleneceğiz. Ne yazık ki Yalvaç'ta bilet konusunda yeterli desteği göremedim. 1000 TL'lik bilet satışı yaptık. Destek veren herkese teşekkürler. Tedavim için kullanmakta olduğum elim ayağım olan Belmo Armstrong özellikli akülü arabamı 10 bin TL'ye satıyorum" dedi.

"DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR"

Tedavisi gerçekleşir ve ayağa kalkmayı başarırsa tek hayalinin milletvekili, ardından bakan olmak ve engelliler için çalışmak olduğunu aktaran Özyiğit, "Konsere gelmeniz önemli değil. 1 lira da olsa katkıda bulunmanızı istiyorum. Damlaya damlaya göl olur. Yardımsever halkımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.

"TEDAVİYE CEVAP VERDİ"

Anne Gülgün Özyiğit, kas hastası çocukların en fazla 20 yaşına kadar yaşayabildiğini, oğlunun iyi bakım sayesinde bu yaşa kadar geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kardeşim de aynı hastalığı geçirmişti. Onu Almanya'ya götürdük ve doktorların uyguladığı metotları orada gördüm. Oğlum da aynı duruma gelince orada öğrendiklerimle çocuğumu bu yaşa kadar getirdim. 2017 yılı bize şanslı geldi. Kök hücre tedavisi uygulanarak iyileşme gösteren hastalar var. Çağlar da tedaviye cevap verdi ve hastalık şu anda durdu. Bangkok'ta bir klinikte kök hücre tedavisi olacak ve inşallah iyileşecek."



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