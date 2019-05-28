Kök hücre nakli bekleyen baba- kıza müzikli destek

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), ()- AYDIN'da ilik nakli olmayı bekleyen çiftçi Yılmaz Çelen (42) ve kızı Ebru Çelen'e (18) Kuyucak Halk Eğitim Merkezi Gitar Kulübü kursiyerleri seslendirdikleri şarkıyla destek verdi. Baba-kız için Nil Karaibrahimgil'in 'Kanatlarım Var Ruhumda' şarkısını seslendiren kursiyerler, herkesi kök hücre bağışçısı olmaya davet etti.

Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ebru önce Nazilli Devlet Hastanesi, ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ebru Çelen'e burada kan kanseri teşhisi konulup, tedavisine başlandı. Ebru, 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü. Ebru Çelen, ailesinin de verdiği moralle kanseri yendi.

Ancak, Ebru, 6 ay önce babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Sağlığına kavuşmasından 6 gün sonra babası Yılmaz Çelen'e teşhis konulmasıyla büyük üzüntü yaşayan Ebru Çelen'in hastalığı 2 ay sonra tekrarladı.

Baba-kız şimdi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, iyileşebilmek için ilik nakli olmayı bekliyor. Yılmaz Çelen ve Ebru Çelen için Türk Kızılay'ının başlattığı kök hücre ve kan bağışı kampanyası sürerken bir destek de Kuyucak Halk Eğitim Merkezi Gitar Kulübü kursiyerlerinden geldi. Kursiyerler, genç kız ve babasına müzikle moral verdi. Ebru'nun müziği çok sevdiğini öğrenen kursiyerler, gitar eşliğinde baba-kız için şarkılar söyleyip, herkesi kök hücre bağışçısı olmaya davet etti. Müzik Öğretmeni Hülya Yıldız önderliğindeki kursiyerler, Ebru'ya moral vermek için, Nil Karaibrahimgil'in 'Kanatlarım Var Ruhumda' şarkısını seslendirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kuyucak Halk Eğitim Merkezi Gitar Kulübü kursiyerlerinden Esra Ulu, "Ebru, en kısa zamanda senin de bizim aramıza katılmanı istiyoruz. Seni çok seviyoruz" dedi.

Müzik Öğretmeni Hülya Yıldız da, "Kan kanseri hastası olan Ebru Çelen müziği çok seviyor ve çok da yetenekli. Geçtiğimiz günlerde söylediği şarkıyla da hepimizi büyüledi. Biz de ona kursiyerlerimizle birlikte şarkı söylemek istedik. Eminim iyileşip o da aramıza katılacak, şarkıları birlikte söyleyeceğiz. Ebru, biz yanındayız. Mücadeleyi sakın bırakma. Sağlığına en yakın zamanda kavuşmanı ve o güzel sesinle, yüreğinle seni aramıza bekliyoruz. Birlikte en güzel şarkıları söyleyeceğiz. Sen bu hastalığa yenilmeyeceksin" diye konuştu.



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