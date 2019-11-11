Kök hücre bekleyen Medine yaşamını yitirdi

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan ve kök hücre tedavisi olması gereken Medine Sakin (13)yaşam mücadelesini kaybetti.



Çayırova ilçesinde Bahattin Sakin ve Emine Sakin çiftinin kızları Medine Sakin, 5 yıl önce kalbinin durması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konan ve evine gönderilen Medine yaklaşık 3 ay sonra tekrar rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan Medine'nin bedeni, daha fazla dayanamadı. Medine, doktorların çabalıra karşın yaşamını yitirdi.



Medine'nin cenazesi bugün Çayırova'nin Fazilet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazının ardından Şekerpınar Mezarlığında toprağa verilecek.

