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Kocasını sırtındaki sivilcelerin sıkılmasından şüphelenip, sevgilisiyle bastı

ERZİNCAN'da ismi açıklanmayan kadın, 2 yıllık eşinin sırtındaki sivilcelerin sıkılmasından yola çıkarak, dedektif gibi iz sürüp kocasını sevgilisiyle bastı. Genç kadın, olayın ardından eşine boşanma davası açtı. Erzurum'da...

Kocasını sırtındaki sivilcelerin sıkılmasından şüphelenip, sevgilisiyle bastı
ERZİNCAN'da ismi açıklanmayan kadın, 2 yıllık eşinin sırtındaki sivilcelerin sıkılmasından yola çıkarak, dedektif gibi iz sürüp kocasını sevgilisiyle bastı. Genç kadın, olayın ardından eşine boşanma davası açtı.
Erzurum'da ismi öğrenilemeyen bir kadın, 2 yıl önce evlendiği eşinin sırtındaki sivilcelerin sıkıldığını fark etti. Eşinin sivilceleri kendisinin sıkmasının mümkün olmadığını düşünen kadın, şüphelenip sordu. Ancak kocası, kaçamak cevaplar verdi. Aldatıldığını düşünen genç kadın, gerçeği ortaya çıkarmak için dedektif gibi iz sürdü. Eşinin telefonunda kayıtlı olmayan bir numarayla günde 4-5 defa görüşme yaptığını belirleyen kadın, bir gün öğle saatlerinde kocasının iş yerine gitti. Eşine, telefonunun şarjının bittiğini belirterek, bir arkadaşını araması gerektiğini söyleyip cep telefonunu istedi. Dışarı çıkan kadın, kocasının Whatsapp yazışmalarından, daha önce gördüğü numaranın bir kadın tarafından kullanıldığını görüp yazışmaların ekran görüntülerini alarak kendi telefonuna gönderdi.
SEVGİLİSİYLE BASTI
Yazışmalarda sivilce sohbetinin de geçtiğini gören kadın, eşine akşam arkadaşlarının geleceğini, bu nedenle geç saatlerde gelmesini söyledi. Kadın, akşam kocasının nereye gideceğini görmek için çalıştığı iş yerine gitti. Genç kadın, işten çıkan kocasını takip etti, gittiği evde sevgilisiyle bastı. 
BOŞANMA DAVASI AÇTI
Olayın ardından genç kadın, boşanma davası açtı. Dava sürerken, kadının avukatlığını yapan Tolga Aydemir, Twitter hesabından açıklama yaptı. Aydemir'in, 'Kocasının sırtındaki sivilcenin sıkılmasından aldatıldığını anlayan ve bunda da haklı çıkan bir müvekkilim var' diye attığı tweet sosyal medyada ilgi gördü.
KOCA, OLAYIN DUYULMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Avukat Aydemir, attığı tweet’in müvekkilinin eşi tarafından da okunduğunu ve çıkan haberler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, önce anlaşmalı olarak boşanmaya yanaşan kocanın, şimdi tepki gösterdiğini ifade etti.

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