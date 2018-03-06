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Kocasinan meclisi huzur hakkını Mehmetçiğe bağışladı

KOCASİNAN Belediyesi Meclis üyeleri, Mart ayı toplantısında yıl sonuna kadar huzur hakkından alınacak ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na bağışladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen...

Kocasinan meclisi huzur hakkını Mehmetçiğe bağışladı
KOCASİNAN Belediyesi Meclis üyeleri, Mart ayı toplantısında yıl sonuna kadar huzur hakkından alınacak ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na bağışladı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, meclis üyeleri ortak bir karar alarak, yıl sonuna kadar meclis, encümen ve komisyon toplantılarının huzur hakkında alınacak olan ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na bağışladı. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “Yerli ve milli üretime destek olmak amacıyla yıl sonuna kadar devam edecek olan meclis toplantılarımızdaki huzur haklarımızdaki alınacak ücretleri, Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na katkı olarak göndereceğiz. Meclis üyelerimizin göstermiş olduğu duyarlılık takdire şayandır. Kahraman ordumuz Afrin’de muzafferiyetle döner diye dua ediyoruz” diye konuştu.
Toplantıda daha sonra gündemde bulunan 16 madde görüşülerek karara bağlandı.

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