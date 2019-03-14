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Kocasına ateş edip yoldan geçen genci öldüren kadına 24 yıl 9 ay hapis

BURSA’da, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşine pompalı tüfek ile ateş ederken, yoldan geçen Haktan Çete'yi (16) vurarak ölümüne neden olan Yaprak Tanrıkulu (28), verilen 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının İstanbul Bölge 1'inci...

Kocasına ateş edip yoldan geçen genci öldüren kadına 24 yıl 9 ay hapis
BURSA’da, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşine pompalı tüfek ile ateş ederken, yoldan geçen Haktan Çete'yi (16) vurarak ölümüne neden olan Yaprak Tanrıkulu (28), verilen 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının İstanbul Bölge 1'inci Ceza Dairesi'nce 'az' bulunarak, bozulması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. "Çocuklarım mağdur" diyerek, tahliyesini isteyen Tanrıkulu, cezası artırılarak, 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 26 Ağustos 2016 günü merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde büfede meydana geldi. Yaprak Tanrıkulu ve eşi Vural Tanrıkulu arasında, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sokağa taşarken, Yaprak Tanrıkulu, elindeki pompalı tüfeği eşine ateşledi. Ancak tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen Haktan Çete'ye isabet etti. Ağır yaralanan Çete, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
BÖLGE MAHKEMESİ CEZAYI AZ BULDU 
​Gözaltına alınıp, tutuklanan Yaprak Tanrıkulu,  Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda 'adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz edilen kararı, İstanbul Bölge 1'inci Ceza Dairesi, cezayı az bularak, bozdu. Üst mahkeme bozma kararında sanığın, müebbet hapis yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması gerektiğini de bildirdi.
'ÇOCUKLARIM MAĞDUR, TAHLİYEMİ İSTİYORUM'
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden görülen davanın duruşmasına Yaprak Tanrıkulu, Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tanrıkulu, daha önce verdiği, "Eşim Vural, bana N.D. ile sevgili olduğunu söyledi. Tartışırken bana vurdu. Ben hamileydim. Sinirle av tüfeğini alıp kocamın arkasından dışarı çıktım. Eşim üzerime fırlayınca boğuşma çıktı. Eşimin elimden almaya çalıştığı tüfek ateş aldı. Daha sonra Haktan isimli kişinin vurulduğunu öğrendim. Silahı ben ateşlemedim. Beraatimi istiyorum" savunmasını tekrarladı. Yaprak Tankıkulu, "Çocuklarım ve kendim mağdur durumdayım. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Sanık avukatı Hakan Gündoğdu, bozma ilamında ceza dairesinin 'olası kasıt altında adam öldürme' suçundan fazla ceza verilmesi talebi karşısında, mahkemeden Haktan Çete’nin mezarının açılarak yaş tespitinde 20 yaşında olduğu belirlendiğini söyledi. Gündoğdu, Çete’nin vefatının taksirle gerçekleştiğini ifade ederek, "Mahkeme, sanığın hareketini, tek bir atış yapılması sonucu hem kocasını öldürmeye teşebbüs hem de Hakan Çete’nin ölümü neden olmak yönünde değerlendirmelidir. Müvekkilimin suçu taksirle işlediğinin kabul edilmesini ve olayın tek bir suç olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Mahkemenin eski kararında direnmesini talep ediyoruz" dedi. 
Mahkeme heyeti ise İstanbul Bölge 1'inci Ceza Dairesi’nin bozma ilamına uyarak, Yaprak Tanrıkulu’nu adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. 20 yıla çevirdiği cezayı iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 aya düşürdü. Adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan da 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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