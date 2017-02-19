Kocasakal, referandumu anlattı

Ali KADI/NİĞDE, () - ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Niğde Şubesi'nin düzenlediği, 'Halk Oylamasında Neye Evet, Neye Hayır Diyeceğiz' panelinde konuşan eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, referandumu değerlendirdi.

Niğde Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Ümit Kocasakal, halk oylamasında ülkeyi yönetecek olan bir siyasi iktidarın belirlenmeyeceğini belirtti. Referanduma milli bir refleks olarak bakılması gerektiğini söyleyen Kocasakal, "Türkiye bir yol ayrımında şu anda. Sakın ha kimse nisan ayında gerçekleştirilecek olan halk oylamasını böyle basit bir halk oylaması olduğunu düşünmesin. Ülkenin bekasıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasıyla alakalı bir halk oylamasına gidiyoruz.

Önümüze iki tane yol koyuyorlar. Bu tür panellerin adını artık ben, 'neye evet, neye 'hayır' diyeceğiz olarak söylüyorum. Eğer yurttaşlarımız 'evet' dediğinde neye 'evet' demiş olacak, 'hayır' derse neye 'hayır' demiş olacak. Bunu bilmeliyiz ki, ondan sonra özgürce mantığımıza vicdanımıza göre oyumuzu kullanalım" dedi.

SÜPER LİGE Mİ ÇIKIYORUZ

Referandum sonrasını lige benzeten Kocasakal, söyle devam etti:

"Önümüze bir şey koydular, acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoluna aksak eksik bile olsa medeni milletlerin medeni ulusların devletlerin yer aldığı futbol terimi ile Süper Lig'te mi yoluna devam edecek, yoksa PTT 3. Lig'te mi devam edecek. Yani küme mi düşeceğiz. Acaba biz yaşamsal bir milli mücadele ile bir mucizeyi gerçekleştirerek kurduğumuz ve temelinde harcında meclisin ve kuvvetlerin ayrılının yer aldığı demokratik laik sosyal hukuk devletini bırakıp bir tek adam idaresine mi geçeceğiz. Yani biz milli mücadeleyi bunun için mi yaptık. Biz saltanatı bunun için mi kaldırdık. Acaba biz 1923'te kurulan Cumhuriyet ile beraber kayıtsız şartsız kendi üzerimize aldığımız milli egemenliğimizden vazgeçerek, bu milli egemenliğimizi bir kişiye mi devredeceğiz. Hakkımıza hukukumuza bir tehdit geldiğinde ihlal olduğunda bunu bağımsız bir yargının önünde aramaktan yani hukuk güvenliğinden vazgeçerek bütün hak ve hukukumuzu bir kişinin insafına keyfiyetine mi bırakacağız. Buraya gelirken çok belge ile geldim, ben afaki konuşmam soyut konuşmama hepsinin belgelerini ortaya koyacağım. Şuan Türkiye'de yalan rüzgarları esiyor. Eskiden böyle bir dizi vardı, her şey yalanlar üzerine kurulu"

SİYASİ İKTİDARI BELİRLEMİYORUZ

Yapılacak referandumla siyasi partiye oy verilmediğinin unutulmaması gerektiğini belirten Kocasakal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele, Tayyip Erdoğan meselesini aşmış durumda, mesele AKP meselesini aşmış durumda. Çünkü bunlar emperyalizmin bugünkü aktörleri, onlar gider başkaları gelir. Olaya bir karşıtlık penceresinden bakmamamız gerekiyor. Yöntem olarak şunu öneriyorum, biz bu halk oylamasında ülkeyi yönetecek olan bir siyasi iktidarı belirlemeyeceğiz. Bu bir genel seçim değil. Yani bu halk oylamasında evet denilirse iktidar partisine oy verilmiş olmayacak. Hayır denilirse de başka bir partiye oy verilmiş olmayacak. O başka bir şeydir. Yurttaşımız bu siyasi iktidarın yönetiminden memnunsalar elbette gel seçimlerde gene oylarını verebilirler. Ama bu başka bir şey. Milli bir meseleye Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık yokluk meselesine bir takım tutar gibi bakamayız. Yani bir partiye bağlılıkla veya karşıtlıkla, bir kişiye duyduğumuz sevgi ile ya da nefret ile bakamayız. Tamamen meseleye milli bir refleks ve şuurla bakmak zorundayız."

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