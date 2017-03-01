Kocasakal: Bu metni önümüze getirenler Türk milletini aptal yerine koymanını bedelini ödeyecekler

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN’de, CHP İl Başkanlığı’nın düzenlediği programa katılan İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, referandum ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Değişikliği sunarak Türk milletini aptal yerine koyanlar, bedelini ödeyecekler" dedi.

Yenişehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, anayasa değişikliğini sert sözlerle eleştirdi. Milli refleksin devreye girdiğini belirten Kocasakal, “Bu değişiklikle beraber, eğer geçerse ki; geçeceğinin hiç şansı olmadığını düşünüyorum. Ben hafta sonu Beşikdüzü, Trabzon, Rize ve Çayeli’ndeydim. Rize'de salon vermediler, sendikanın 500 kişilik salonunda toplantı yaptık. Salona 900 kişi doldu, bin 500 kişi de salon dolu diye geri döndü. Rize’de yaşandı bu. Bütün Türkiye’de bir milli refleks, milli şuur, vicdan haykırması devreye girmiş durumda ve bunun önünde kimse duramaz. Bu metni önümüze getirenler Türk milletini aptal yerine koymanın bedelini ödeyecekler. Çünkü ulu önderin dediği gibi Türk milleti çalışkandır, zekidir” diye konuştu.

ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ

Başlatılan 'evet' propagandasının başarısız olduğunu ifade eden Kocasakal, şunları söyledi:

“İnsanlara hiçbir şey anlatamıyorlar. Bir teklif getiriyorsunuz. Kural olarak benim buna hayır demek için bir argüman bile getirmeme gerek yok. Sizi bana bu konuda gerekeni getirmeniz lazım. Bugüne kadar Başbakan, Cumhurbaşkanı ya da destek olanların bununla ilgili getirdikleri tek bir somut argüman, gerekçe var mı, yok. 'Cek', cak' ancak bu. İktidarın hazırladığı bir propaganda videosu var. Hakikatten hazin ve içler acısı. Çaresizliğin göstergesi. Ben hiçbir şey bilmesem ve bunu okusam, hiçbir riski almadan hayır derim”.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİDİR

Rejim değişikliği ile karşı karşıya kalındığını iddia eden Kocasakal, sözlerine şöyle devam etti:

“AKP’ye oy vermiş yurttaşlarımız dahi 'Biz sizi 15 yıl boyunca tek başına iktidar yaptık. Her türlü güç elinizdeydi. Hangi kanunu geçirmek istediniz de geçirmediniz? Ama şimdi sen artık saltanat istiyorsun. O kadar da değil' diyorlar. Bu değişiklikle beraber kayıtsız şartsız Türk milletine ait olan egemenlik Türk milletinden gasp edilerek bir kişiye devredilecek. İkinci önermem, bu bir sistem değişikliği değil, apaçık rejim değişikliğidir. Bu değişiklikle beraber egemenlik tek bir kişiye denetimsiz halde devredilmiş olacağı için anayasamızın değiştirilemez olan ilk 3 maddesi değişmiş olacak. Anayasamızın ilk maddesi, Türkiye Devleti bir cumhuriyet diyor. Fakat bu değişiklikle birlikte Türkiye Devleti bunların kafasına göre cumhuriyet olmayacak, Türkiye Devleti bir saltanattır olacak. Demokratik devlet değişmiş olacak, hukuk devleti ortadan kalkacak. Böylelikle değiştirilemez ikinci madde de değişmiş oluyor Türkiye’nin eyaletlere bölünmesinin temelleri atılmış olacak.”

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