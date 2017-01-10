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Koçarlı'da okullar 1 gün tatil

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'ne bağlı bazı mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi. Yağan kar, bazı mahalle yollarında da trafiğin aksamasına neden oldu. Aydın'da gece başlayan kar yağışı,...

Koçarlı'da okullar 1 gün tatil
AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'ne bağlı bazı mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi. Yağan kar, bazı mahalle yollarında da trafiğin aksamasına neden oldu.
Aydın'da gece başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Koçarlı, İncirliova ve Germencik ilçelerinde kar kalınlığı, 1.5 santimetreye ulaştı. Koçarlı, İncirliova ve Germencik'te ise gece etkili olan kar yağışı, yerini sulu kara bıraktı. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı, yer yer etkili olmaya devam ediyor. Kar nedeniyle ilçelerin yüksek kesimlerinde sürücülere zor anlar yaşadı. Kar yağışına alışık olmayan Aydınlılar, eşsiz kar manzaralarının tadını çıkarttı. Bazı vatandaşlar ise soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için duyarlı olunmasını istedi. Koçarlı ve İncirliova'daki evlerin çatıları konumu bakımından ve parklardaki ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çok sayıda vatandaş, bu anları fotoğrafladı. Aydın-İzmir otoyolunda da kar yağışı etkili oldu.
EĞİTİME KAR ENGELİ
Yüksek kesimlerdeki mahallelere yağan kar nedeniyle Koçarlı'nın Esentepe, Mersinbelen, Satılar, Kızılcabölük, Akmescit ve Çallı Mahallelerindeki okullar ile taşımalı eğitimin verildiği dağ mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, Çulhalar Mahallesi'nde belediye ekiplerinin sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarına katıldı.

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