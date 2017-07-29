Kocaoğlu ve Sesli'den yangın bölgesine ziyaret

İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, salı günü çıkan ve yüzlerce hektarlık ormanlık alan ile tarım arazisini etkileyen yangından en çok zarar gören Kızılkeçili ve Lütuflar mahallelerini ziyaret etti.

Aziz Kocaoğlu ve Ufuk Sesli, yangının küle çevirdiği bölgede incelemeler yaparak vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bayındır Başkan Yardımcısı Ruhi Akşan, Bayındır Belediye Meclis Üyeleri Durmuş Köpüklü, Cemal İrim, İsmet Gencer, Süleyman Ferit Sırımcı, Veli Uludağ ve Arif Uyguner de bulundu.

Lütuflar ve Kızılkeçili mahalleleri sakinleri ile sohbet eden Kocaoğlu, “Geçen hafta içi resmi görüşmeler için Ankara’daydım. Dün akşam İzmir’e döndüm, bu sabah da yanınızdayım. Yangının başlaması ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gerek tanker, gerek itfaiye, gerek iş makinesi olarak tüm olanaklarımızı söndürme çalışmaları için seferber ettik. Hepimize büyük geçmiş olsun. Acınızı paylaşıyorum, kaybımız büyük. Sizi dinlemeye geldim, elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" dedi.

Halkın taleplerini dinleyen Başkan Kocaoğlu, gerekenlerin yapılması için talimatlar verdi.

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