Kocaoğlu'ndan tüm vekillere 'ulaşım' mektubu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- TÜRKİYE, İstanbul'daki özel halk otobüslerinin zarar ettikleri gerekçesiyle kontak kapatma eylemini konuşurken, İzmir Büyükehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan da ulaşıma dair bir hamle geldi. Tüm partilerin milletvekillerine bir mektup gönderen Kocaoğlu, kooperatif ve birlikler tarafından gerçekleştirilen toplu taşımacılığın, sisteme entegrasyonu için destek istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, TBMM'de bulunan tüm siyasi parti milletvekillerine gönderilmek üzere bir mektup kaleme aldı. 'Sayın Milletvekilim' ifadesi ile başlayan mektupta, ulaşım alanında birçok talebini sıralayan Başkan Kocaoğlu, Türkiye'de örnek model olacağına inandığı sistem için vekillerden destek istedi. Mektupta, şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren kooperatifler ve birlik çatısı altında toplanan esnafın ihalelere katılabilmeleri için ihale mevzuatında istisnai bir düzenleme yapılmasını isteyen Kocaoğlu, böylece toplu ulaşımda yaşanan kaynak israfının da giderilmiş olacağına yer verdi. Kocaoğlu'nun dikkat çektiği bir diğer konu ise 'ücretsiz yolculukları' kapsıyor. Kooperatif ve birlikler tarafından gerçekleştirilen toplu taşımacılığın, belediye tarafından denetleneceği ve diğer toplu ulaşım araçlarının tam entegrasyon içinde çalışabileceği sistemin önündeki en büyük engelin ücretsiz yapılan yolculuklar olduğu vurgulanan mektupta, buna bir çözüm getirilmesi durumunda, söz konusu kooperatif ve birliklerin, mevcut tarife kapsamında sisteme dahil olacakları görüşüne yer verildi.

UZAK İLÇELER İÇİN ULAŞIM FORMÜLÜ

Mektupta ayrıca, kooperatif ve birlik araçlarının sistemine entegre edilmesi halinde, 11 merkez ilçe dışındaki toplu ulaşımın, bu araçlar tarafından gerçekleştirilerek kaynak israfının engelleneceğine vurgu yapıldı. Aziz Kocaoğlu, uzak ilçelerdeki toplu taşıma konusunda şu formülü paylaştı:

"Araçlarımızı 65 yaş üstü, ücretsiz biniş hakkına sahip diğer yolcular ve indirimli biniş hakkına sahip olan hemşehrilerimiz, yoğun bir biçimde kullanıyor. Bu hatlarda bir de babadan-dededen toplu taşımacılık yapan birlik ve kooperatifler var. Onlarla neredeyse 'paralel' taşımacılık yapmaktayız. Bu da doğrudan kaynak israfı anlamına geliyor. Ülke olarak 'maksimum verimlilikle' çalışmamız gereken bir dönemde böylesine bir israfın önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyor, uzunca bir süredir bu konuda proje çalışması yapıyor ve altyapımızı hazırlıyoruz. Gönlümüzden geçen, kooperatif ve birlik araçlarını maksimum verimlilikle ulaşım sistemimize entegre etmek ve 11 merkez ilçe dışındaki toplu ulaşımı tamamen onlar kanalıyla gerçekleştirmektir. Büyükşehir çatısı altında, bizim kriterlerimizle çalışacakları, hem işlerinin bozulmayacağı, hem de daha disiplinli, daha düzenli bir sistem kurmak ve ülkemizdeki ulaşım sistemine yeni bir soluk getirmek arzusundayız."

MEVZUAT SORUNU VAR

Mektubunda yaşadıkları sorunlara değinen Aziz Kocaoğlu, bunları aşacak çözüm yollarını da yazdı. Talebinin, her ilçede tüzel kişilikle anlaşıp, garajları, güzergahları, hareket saatleri ve ücretlerini bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirleyip yöneteceği, vatandaşların belediyenin koyduğu kurallar içerisinde daha güvenli ve daha konforlu yolculuk yapacağı, aracın yaşı ve niteliğinden şoförün kıyafeti ve eğitimine kadar pek çok şeyin yine belediye tarafından denetleneceği bu sistem için önlerinin açılması olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu'nun mektubunun devamında şu ifadeler yer aldı:

"Tıpkı İzmir'deki diğer toplu ulaşım araçlarında olduğu gibi, kooperatif ve birliklerin çalıştırdığı araçlarda da İzmirim Kart (Elektronik Ücret Toplama Sistemi) kullanılacağından, ücret sistemi tek merkezden yürütülecek ve yolcu hareketliliği, biniş sayısı ve yoğunluğu gibi parametreler kolaylıkla izlenebilecektir. Geliştirdiğimiz yazılım, hem araçların takibini sağlamakta, hem de tam bilet, öğrenci, engelli, gazi, şehit ailesi, polis, zabıta, orman muhafaza, 65 yaş üzeri gibi tüm yolcu verilerine ulaşmaktadır. Ancak 'tüzel kişilik' olarak nitelendirebileceğimiz taşıma kooperatifi ve birlikleri, belediye toplu taşıma sistemine dahil etmek, bugünkü mevzuatla imkansız görünüyor. Öyleyse çare üretmeliyiz."

İHALE MEVZUATINDA 'İSTİSNA' İSTEDİ

Öncelikle, bir hizmet alımı ihalesi yapmanın önemli olduğunu ifade eden Kocaoğlu, ancak açılacak ihaleye, yıllardır toplu ulaşım sektöründe çalışan kooperatifler ve birliklerin, resmi yerlere, kurumlara fatura kesmediklerinden ve yeterlilikleri bulunmadığından giremeyeceklerini, hal böyle olunca açılacak ihaleye daha çok çeşitli kurumlara servis hizmeti veren firmaların girdiğine değinerek; ilçelerde, beldelerde, köylerde uzun yıllardır bu işi yapan insanların mesleğini yapamaz hale geleceği ve işini kaybedeceği uyarısında bulundu. Mektubunda sorunları sıralayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, önerilerini de kaleme aldı. Başkan Kocaoğlu, mektubunda, "Birinci önerimiz; bu kooperatif ve birliklere bir istisna tanınmasıdır. Kamunun sosyal sorumluluk yükümlülükleri gereği ve 'esnafın korunması' amacı doğrultusunda bu yapılabilir. İhale mevzuatında istisnai bir düzenlemeyle, şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren kooperatifler ve birlik çatısı altında birleşen esnafın ihalelere katılabilmeleri yönünde müracaat şartları oluşturulabilir. Böylece toplu ulaşımda yaşanan kaynak israfı da giderilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ YOLCU ENGELİ

Mektupta, esnafın mevcut varlıklarını koruyabilmeleri adına İhale Kanunu'nun ilgili maddesi (3-a) ile tarif edilen istisnaların bu sektöre de uygulanması istenirken, böyle bir düzenlemeye gidilmesi halinde sorunun çözümüne büyük katkı sunulacağı ve bu birlikler ile kooperatiflerden 'istisna kapsamında doğrudan' hizmet satın alınabileceği belirtildi.

Mektupta yer alan bir diğer öneri ise ücretsiz yolculuk yapanları kapsıyor. Kooperatif ve birlikler tarafından gerçekleştirilen toplu taşımacılığın belediye tarafından denetleneceği ve diğer toplu ulaşım araçlarımızla tam entegrasyon içinde çalışabileceği sistemin önündeki en büyük engelin 'ücretsiz' yapılan yolculuklar olduğu belirtilen mektupta, kooperatif ve birliklere ücretsiz yolculuk sayılarına karşılık gelecek şekilde, belediye bütçesinden ek ödeme yapılması önerisi yer aldı. Böylece entegrasyonun önündeki en büyük engelin de ortadan kalkmış olacağına değinilen mektupta, belediye ile birlik ve kooperatiflere ait araçların aynı güzergahlarda paralel çalışmasının ve kaynak israfının önüne geçileceğine dikkat çekildi. Bunun gerçekleşmesi halinde belediyenin bu bölgelerden çekileceği için personel ve akaryakıt masraflarının azalacağı ifade edilen mektupta, belediye bütçesinden ek ödeme için Bakanlar Kurulu'nun onayına ihtiyaç duyulduğu görüşüne yer verildi.

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