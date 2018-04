Kocaoğlu: Halkapınar-Otogar metrosu ile İzmir Körfez Geçişi, 'İzmirlilere uzatılan iki havuç'

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından Foça ilçesinde yapımı tamamlanan ilçe terminali ve Gerenköy Çok Amaçlı Salonu'nun açılışı törenle yapıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yıllardır bekletilip, seçim dönemlerinde ortaya çıkarıldığını belirttiği Halkapınar-Otogar metrosu ile İzmir Körfez Geçişi projelerini, "İzmirlilere uzatılan iki havuç" olarak tanımladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Foça'da toplam 8 milyon liralık iki yatırımı hizmete girdi. Ülke turizminin tanınmış merkezlerinden biri olan Foça'daki ilçe terminali ile Gerenköy Mahallesi'nin dokusuna uygun inşa edilen çok amaçlı salon, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi. Folklor gösterileriyle başlayan ilçe terminali açılış töreninde, ilk konuşmayı Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ yaptı. Demirağ "Buradaki açılışlar, serüven diye düşünülebilir. Aziz Kocaoğlu, önemli projelerin başındaki ve yerelde kalkınmanın turizm ayağını koyan kişidir. Foça kazı çalışmalarını, yayalaştırmayı, içinde bulunduğumuz şehir trafiğinin azaltılmasını sağladı. Foçalı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na, birçok yere örnek olması nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Aziz Kocaoğlu, seçim süreciyle birlikte yıpratma ve kaos yaratma politikalarının devreye alındığını belirterek açıklamalarda bulundu. Kocaoğlu, yıllardır bekletilen Halkapınar-Otogar metro hattı ile 'İstemezseniz yapmayız' denilen İzmir Körfez Geçişi projelerini "İzmirlilere uzatılan iki havuç" olarak nitelendirdi. 14 yılda 11 kilometre olan raylı sistem hattını 179 kilometreye çıkardıklarını ve bu sistemle günde 700-800 bin kişi taşıdıklarını kaydeden Başkan Kocaoğlu, "Bu yatırımı yapmasaydık, bugün vatandaşımızı taşıyabilmek için 1200 -1300 belediye otobüsünü daha şehre sokmak zorunda kalacaktık ki, o zaman trafiği düşünün. İyiyi, doğruyu, güzeli göstere göstere, alışkanlıklarımızı iyiye doğruya yönlendirerek, merkezde araç kullanımı yerine toplu ulaşımı cazip hale getirerek kentimizin yaşam kalitesini artırmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına verdiği mücadeleyi bir kenara koyamazsınız" diye konuştu.

Yıllardır bekletilen Halkapınar-Otogar metro hattının seçim öncesinde bir kez daha gündeme getirildiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, "İstanbul'da ve Ankara'da metroya 5'er milyardan fazla yatırım yaptılar. İzmir'e ise 1 liralık yatırım bile yapmadılar. Yıllardır 'Halkapınar-Otogar'ı yapacağız' diyorlar, hâlâ ses yok. Biz Buca'yı, Narlıdere'yi önermiştik, onlardan da ses yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dava açan Devlet Demiryolları'na Kamil Tunca Bulvarı için 22 milyon lira para verdik. Şimdi hızlı tren oradan geçeceği için, oradaki metro hattını da havuç olarak gösteriyorlar ama İzmir olarak biz bu havucu bir türlü yakalayamadık" dedi.

Körfez geçişi projesini desteklediğini bir kez daha tekrarlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başbakan her İzmir'e gelişinde 'İzmir isterse yaparız' diyor. Ben de her defasında 'İstiyoruz' diyorum; buyurun yapın artık, buyurun başlayın. Proje hazır, müteahhit hazır; ihaleye çıkılacak işin müteahhidi nasıl hazır oluyorsa, o da ayrı konu. Şimdi seçim arifesinde uzatılan havuçlardan biri de bu. Biz daha İzmirliler olarak bu havuçları yakalayamadık."

'NEREDE BU AKP BELEDİYECİLİĞİ?'

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül'ün "Büyükşehir Belediyesi odalarla müşterek hareket ediyor" eleştirisine de yanıt veren Başkan Kocaoğlu, "Ben bugüne kadar kimseyle anlaşmalı iş yapmadım, şaibeli hiçbir işe kalkışmadım. Bir de 'Yeter artık CHP belediyeciliği' diyorlar. Ben AKP belediyeciliğini göremiyorum ki. 15 senelik Kadir Bey gitti, 25 senelik Melih Bey gitti, Bursa'da Sayın Altepe gitti, Balıkesir, Niğde, Düzce gitti. AKP belediyeciliği diye bir şey varsa ve iyiyse, bu adamlar niye gitti? Belediyecilik insanı sevmekle başlar. Kenti, doğayı sevmekle başlar. Belediye başkanı yaşam kalitesini artırmak yerine 'hangi arsadan kaç para rant sağlarım' diye bakmaz. Burada her türlü baskıya, engellemelere rağmen, CHP belediyeleri İzmir'de destan yazıyor. Türkiye'ye hatta dünyaya belediyeciliğin bu koşullarda nasıl yapıldığını gösteriyor" dedi.

'EVCİLİK OYNAMAYIN'

ÇED'i alındığı halde körfezde çalışmaların başlamadığına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Başkan Kocaoğlu, "Bilmemekten değil, mevzu bulamamaktan dolayı boş atıp ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar" diye konuştu. ÇED raporunun Devlet Demiryolları'na "Sen bu iş yapabilirsin ey kurum, limanını büyütebilirsin" dediğini ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bana da diyor ki, sirkülasyon kanalını yaparsan, Körfez daha temizlenir, oksijen artar, canlı artar; yüzülebilir Körfez hedefine ulaşır ve Körfez'in ömrünü uzatırsın. Dünyanın en büyük geri dönüşüm projelerinden biri bu. Projesi yapılacak; tekniği, teknolojisi, nasıl yapılacağı belirlenecek, sonra yola devam edilecek. Biz ihaleye çıkıyoruz işte. Siz de 'hani yapacaktı' deyip evcilik oynamayın. Katı atık bertarafı için bulduğumuz kaç tane yeri engellediniz? Engellemeyin. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çöp ayrıştırma tesisi yapacak bilgi birikimi de, parası da, itibarı da var" dedi.

KREDİ NOTU YANITI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından aldığı yüksek kredi notlarının 'parayla alındığı' eleştirilerine de değinen Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları denetleme yapıyor, karşılığında da ücret alıyor. Benden 10 lira alıyorsa, merkezi hükümetten 100 lira alıyor. Bu raporu hangi belediye istiyorsa onun için hazırlıyorlar. Aynı kuruluşlar merkezi hükümetin notunu düşürüyor, İzmir'inkini artırıyor ya da sabit tutuyor. Madem bu yüksek notlar parayla alınıyor, sen de para veriyorsun, sen de al. Benim kitabımda böyle şeyler yazmaz. Eğer o işler parayla oluyorsa, sen gayet rahat halledersin. 3A alıp bir de üstüne yıldız koyarsın."

'SENİN YÖNETTİĞİN İSTANBUL'DAN GELİYORLAR İZMİR'E'

İzmir'in son yıllarda son yıllarda özellikle beyaz yakalılar tarafından tercih edilmesinde yerel yönetimin önemli payı olduğunu vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Bu işte Büyükşehir'in başarısının olmadığını söylüyorlar. Yatırım yapmadınız; İzmir'de kendi yağımızla kavrulduk. Buna rağmen merkezi hükümetten daha fazla yatırım yaptık. Çevreye, kültür sanata, ulaşıma önemli katkılar sağladık. Senin belediye başkanlığını yaptığın, yönettiğin Ankara'dan, İstanbul'dan beyaz yakalılar geldi İzmir'e. Bizim başarımızdan değilse bile, sizin başarısızlığından geliyorlar. İnsanlar özgür olduğu için, yaşam biçimine karışılmadığı için, çoluğunu çocuğunu böyle bir ortamda okutmak için geliyor İzmir'e. Bunu da sağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li ilçe belediyeleridir. CHP'nin yerelde insana, çocuğa, kadına, paraya, hayata bakışıdır" dedi.

HEM ESTETİK HEM FONKSİYONEL

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gerenköy'de açılışını gerçekleştirdiği çok amaçlı salon, tarihi 1860'lara dayanan bu yerleşim merkezinin sosyal yaşama renk katacağı belirtildi. Salon 1500 metrekarelik alanda kuruldu. Üst ve alt girişlerde ayrı ayrı düzenlenen fuaye, spor sahası olarak da kullanılabilen çok amaçlı kullanım alanı ve sahne, 270 kişilik teleskobik tribün, idari birim, antrenör odası, toplantı salonları ve soyunma odaları bulunuyor. Kültür-sanat ve spor gibi faaliyetlerin bir arada yapılabileceği bu yeni mekân, işlevselliğinin yanı sıra estetik zenginliği ve özgün tasarımıyla da öne çıkan şık bir meydanla da tamamlandı.

FOÇA'YA TERMİNAL

Foça'nın İzmir yönünden girişinde bulunan tarihi yel değirmenlerinin hemen altında inşa edilen ilçe terminali, deniz manzarasıyla dikkat çekiyor. ESHOT otobüsleri ve özel minibüslerin daha geniş ve düzenli alanda yolcu indirip bindirilmesinin sağlayacak terminal, yolcuların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıp inşa edildi. 13 bin 500 metrekarelik alanda yaklaşık 5.5 milyon liralık yatırımla hizmete hazır hale getirilen terminalde yer alan 40 iş yeri, farklı sektörlerde hizmet vererek alana ayrı bir hareketlilik getirecek.



