İZMİT(Kocaeli), () - TÜRKİYE genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri Kocaeli’nde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonlar kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kocaeli’nde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İZMİT(Kocaeli), () - TÜRKİYE genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri Kocaeli’nde eş zamanlı baskınlar düzenledi....
05 Şubat 2017 Pazar 15:34
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.